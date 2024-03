La camiseta más caliente: las dudas del Barça con el próximo '10'

La camiseta con el '10' en el FC Barcelona está rodeada de una mística que no se puede comparar con ningún otro dorsal en la historia del club. A lo largo de los años, figuras míticas de mundo del fútbol lo han llevado con orgullo representando al Barça, entre los que destacan Maradona, Romario, Rivaldo, Ronaldinho y, el mejor de todos, Leo Messi.

Desde el adiós del astro argentino en verano de 2021, en el Barça solo Ansu Fati se atrevió a llevar el peso del dorsal. Fue una petición del club, que estaba entre el canterano y el 'Kun' Agüero, que prefirió no tomar el testigo de su amigo y que, por mala suerte, tuvo que abandonar el fútbol. Ansu, por su parte, no se echó atrás ante el reto que suponía llevar el '10' en la espalda. El canterano estaba todavía recuperándose de su lesión en la rodilla, pero su explosión en el año anterior generaba una ilusión inigualable a ningún otro miembro de la plantilla.

La decisión, en su momento, se mostró efectiva, ya que aunque el número de ventas cayó en comparación a los que generaba Messi, la elección de Ansu fue bien recibida por la afición del Barça, sedienta de coronar a un nuevo ídolo. Las lesiones y la falta de oportunidades, sin embargo, lastraron la capacidad de Ansu para encumbrarse con el '10', provocando que el pasado verano aceptara una cesión al Brighton para recuperar la chispa perdida. Desde ese día, el mítico dorsal no tiene dueño.

Ansu Fati: "Llevar el 10 es una gran responsabilidad"

DEBATE INTERNO CON LAMINE

Hace unas semanas, en el podcast de Catalunya Ràdio 'Barça Reservat' se puso sobre la mesa el nombre de Lamine Yamal para el próximo '10' del FC Barcelona. Como ha podido confirmar SPORT, es cierto que en la directiva del Barça hay voces que apuestan por el canterano, pero el temor a repetir un movimiento precipitado como el de Ansu Fati pone el freno de mano a cerrar la decisión. El joven extremo cumplirá este verano solo 17 años, una edad muy tierna para ejercer semejante responsabilidad.

Para poner en contexto, Leo Messi pasó cuatro temporadas en el primer equipo antes de lucir la '10' tras el adiós de Ronaldinho. En su primer año, llevó la '30', y al siguiente, aunque comenzó con el mismo dorsal, acabó con el número '19', que luciría dos años más hasta consagrarse con 21 años como el crack del equipo.

El 'hat trick' de Messi al Real Madrid en 2007 / sport

DECISIÓN COMERCIAL

En pleno proceso de elección sobre el próximo proveedor de la camiseta del FC Barcelona, que como os contamos en SPORT ayer debería finiquitarse como máximo en las próximas dos semanas, en la cúpula del club saben que acertar con el próximo '10' es una decisión vital a nivel comercial para explotar las vendas de la camiseta en el 125º aniversario del club.

Las opciones, sin embargo, no son muchas. En la actual plantilla culé, las grandes estrellas y máximos reclamos para la afición en la lista de camisetas más vendidas -Lewandowski, Pedri y Gavi- ya lucen dorsales importantes como el '9', el '8' y el '6', además de que sus características no casan con el '10' por lo que la cúpula culé no ve claro entregarlo a ninguno de ellos.

El nuevo '10' del Barça, a debate / SPORT

Otra opción, como podría ser Joao Félix, uno de los jugadores preferidos del presidente Joan Laporta, podría estar disponible para la próxima temporada, pero su situación contractual (podría repetir el formato de cesión con el Atlético), no ayuda como tampoco lo hizo en verano de 2023. Además, su caché internacional ha sufrido una caída en picado en lo que se refiere a valor de mercado, cayendo 70 millones en cinco años, algo que ha afectado a su imagen de marca.

Gündogan, que también aterrizó el pasado verano en Barcelona, ni se planteó la posibilidad de llevarlo pese a la jerarquía de su fichaje, llegando como campeón de Europa y excapitán del Manchester City de Guardiola, por lo que su nombre se cae de las quinielas.

En una encuesta realizada por este periódico, la afición eligió a Pedri y a Lamine Yamal con un 29% de los votos como las opciones más viables. Veremos si el Barça se lanza a la piscina con Lamine, espera una opción de mercado que asuma la responsabilidad del '10' o lanza el balón hacia adelante y sigue un año más sin el dorsal en su plantilla.