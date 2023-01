El Dortmund empieza a dar por perdido a Moukoko con el Barça atento

El CEO del equipo alemán ve comprensibles las demandas del jugador pero no coinciden con la oferta del club No le venderán en enero y el Barça aspira a llevárselo gratis en junio

El Borussia Dortmund comienza a dar casi por perdido al atacante Youssoufa Moukoko, una de las grandes perlas del mercado europeo. El CEO del club alemán, Hans-Jochim Watzke, comentó a 'Sky Alemania' que las negociaciones no van por buen camino. "Es legítimo que el jugador intente conseguir una buena posición para si mismo. Pero igualmente es legítimo que nosotros tengamos nuestras propias ideas y si no coinciden, la colaboración entre los dos no continuará". El Barça está muy atento a estas negociaciones.

Watzke aún no quiso cerrar las puertas a la continuidad del jugador y confirmó que las negociaciones seguían en marcha. "Podría ser que pasase que no hubiera entendimiento entre las partes, pero esa no es nuestra intención. Nosotros esperamos que siga aún en el equipo", indicó.

La clave de las negociaciones es la prima de fichaje que el delantero ha pedido para continuar y que, desde Alemania, se cifra en unos diez millones de euros. El futbolista podría tener encima de la mesa una suculenta oferta del Newcastle, pero le atrae mucho el reto del Barça y en el área deportiva del club blaugrana tienen muy claro que podrían ganar la partida si el jugador finalmente sale libre. Moukoko nunca ha escondido sus simpatías por el Barça y para él sería un sueño acabar como blaugrana.

Para los técnicos blaugrana, el fichaje de Moukoko podría ser un auténtico golpe de mercado y tienen claro que es un futbolista con mucho recorrido de futuro. Lo que no hará el club blaugrana es entrar en una puja astronómica por el jugador. Si apuesta por fichar lo traerán, aunque en el Barça también creen que el jugador podría acabar renovando por el Dortmund para seguir creciendo en el club alemán.