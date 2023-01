¡Guerra Barça-Madrid por el fichaje de Pavard!

Los dos clubs negocian ya con el lateral del Bayern para ficharle a partir de junio El Bayern le abre la puerta, le busca sustituto y en primavera comenzarán las negociaciones de salida

Benjamin Pavard se puede convertir en uno de los defensas más deseados del mercados. 'Sky Alemania' confirma que el jugador no se ha echado atrás en su deseo de marcharse del Bayern a finales de temporada y que Barça y Madrid han iniciado negociaciones con su entorno para posicionarse sobre su futuro. Los dos clubs necesitan lateral diestro para sus nuevos proyectos y coinciden en que el francés puede ser una auténtica oportunidad de mercado.

El internacional galo comunicó antes del Mundial al Bayern su deseo de salir del club y de la Bundesliga. Acaba contrato en 2024 y tiene una mala relación con el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, con quien ha mantenido diversas disputas profesionales en los entrenamientos. El club alemán tiene claro que lo mejor es dar salida al lateral en el mercado e intentar traspasarle a un precio que sea idóneo para todas las partes.

La clave de la operación estará en la tasación final que ponga el Bayern y en los clubs que puedan entrar en la puja por él. Pavard, a sus 26 años, tiene un valor de mercado de 35 millones de euros pero al quedarle un solo año de contrato y por sus conflictos internos esta cifra se rebajará a menos de la mitad con total seguridad. El Bayern, según 'Sky Alemania' quiere dejar claro el tema ya durante la primavera y espera que el jugador aporte alguna oferta concreta encima de la mesa. De hecho, el club alemán está buscando sustituto en el mercado.

En el Barça gusta muchísimo Pavard por su calidad técnica y defensiva y porque se trata de un lateral de primerísimo nivel y con experiencia internacional. Sí que es cierto que su carácter es complicado y que el futbolista está cansado de jugar como lateral y preferiría hacerlo como central, pero el club blaugrana le atrae por su modelo futbolístico y estaría dispuesto a apostar. El Madrid ha entrado en la puja en las últimas semanas, mientras que el Barça ha dejado claro a su entorno que solo le fichará si el jugador apuesta por la oferta blaugrana. Llegar a un acuerdo con el jugador será clave para determinar el precio ya que si el francés le comunica al Bayern que solo desea ir a un club, el acuerdo será más beneficioso.

Tanto Barça como Madrid necesitan lateral diestro con urgencia. El Barça no renovará a Bellerín y no cuenta con Dest a pesar de que regresará de su cesión a Italia. No tendrá un especialista de primer nivel en esa banda la próxima temporada y habrá que ver si Sergi Roberto renueva. El Madrid no confía en Lucas Vázquez para esa posición y Carvajal ya está veterano y acumula muchos problemas físicos.