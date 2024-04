Tal día como hoy, hace 12 años en SPORT: Tito le tomó el relevo a Pep

"En cuatro años, me he desgastado, me he vaciado y necesito llenarme. El próximo entrenador tiene que dar otras cosas, no es una cuestión de capacidad, sino por la alta exigencia. Tengo que recuperarme y alejarme", argumentaba Pep Guardiola en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou, acompañado por el entonces presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y el director deportivo, Andoni Zubizarreta; así como gran parte de la plantilla.

El anuncio del adiós de Pep llegó después una semana trágica. El Barça venía de perder el clásico liguero (1-2) y amplió de cuatro a siete puntos la diferencia con el Real Madrid en la clasificación cuando faltaban de cuatro jornadas para finalizar el campeonato liguero.

Justo después, se consumó la eliminación de la Champions League en las segmifinales, de la forma más cruel posible a manos del Chelsea. Los culés perdieron 1-0 en Stamford Bridge y, a pesar de dominar de forma apabullante el partido de vuelta en el Camp Nou, el 2-2 clasificó a los londinenses hacia la final.

La decisión del técnico de Santpedor ya venía de lejos, pero no la hizo pública hasta que el equipo no podía seguir luchando por estos dos títulos. Una vez ya fuera de competición, aunque con la final de Copa en el horizonte, se oficializó ante los medios de comunicación. Ese mismo día, desde el club se optó por anunciar el relevo de Pep en el banquillo azulgrana: su mano derecha, Tito Vilanova. Zubi tuvo la idea para darle continuidad al proyecto deportivo y el de Bellcaire aceptó el reto encantado y en esta línea título SPORT su portada del día siguiente: "Se va Pep, pero sigue 'Guardiola'".

El nuevo técnico tan solo pudo hacerse cargo del primer equipo azulgrana durante una temporada, después de que en diciembre de aquel mismo año recayese del tumor en la glándula carótida por el cual fue intervenido quirúrgicamente en noviembre de 2011. En marzo, y de forma progresiva, volvió a asumir las riendas del primer equipo -hasta entonces en manos de sus ayudantes Jordi Roura y Aureli Altimira-, justo a tiempo para celebrar la Liga de los 100 puntos. El puto cáncer acabó con la vida de Tito el 25 de abril de 2014.