El detalle que lo confirma: Xavi, sediento de gol

En las últimas apariciones públicas, Xavi ha hecho hincapié en la poca efectividad de su equipo a la hora de aprovechar la ocasiones de gol creadas. El técnico del Barça es consciente de que a sus pupilos les está faltando acierto, de ahí que de cara al choque de este sábado en campo del Valencia el egarense haya cambiado de hábitos. La razón, intentar tener un comodín en el banquillo ante los problemas realizadores.

En lo que va de curso, el Barça solo suma 30 goles en 16 jornadas de Liga. Es decir, tienen una media que no alcanza los dos tantos por partido. Dichos números, sumados a la fragilidad defensiva, están castigando al conjunto azulgrana, que debe recuperar el control de las dos áreas para despegar.

El detalle que confirma que Xavi anda muy sediento de olfato goleador es la inclusión de Marc Guiu en la convocatoria. El de este sábado es el primer partido del Barça esta temporada en el que, pese a no tener ningún jugador sancionado o lesionado de la parcela ofensiva, el técnico decide contar igualmente con el joven ariete, que en tres ratitos diputados ya ha logrado dos dianas: ante el Athletic Club y frente al Amberes. Marc está con estrella y Xavi quiere aprovecharla.

Una bala en la recámara

Es cierto que Guiu ya viajó a Bélgica y no había para ese encuentro ningún delantero indisponible, aunque hay que recordar que la idea inicial era que Lewandowski no viajara y descansara. Después, confirmado el cambio de planes, Xavi ya no quiso bajar del avión al joven atacante.

Hasta la fecha, Guiu había entrado en cinco convocatorias. Y en todas ellas, salvo la citada, había ausencias en la línea de ataque. En Champions, Lewandowski y Raphinha estaban lesionado ante el Shakhtar. En los tres envites de Liga en los que el canterano se vistió de corto, Granada, Athletic y Real Madrid, faltaban el brasileño y el polaco. En el Clásico ambos entraron en la lista e igualmente entró Guiu, pero tanto Raphinha como Lewandowski llegaban mermados y sin ritmo de competición.

Pólvora mojada de los hombres de ataque

Ahora, ante la necesidad de gol y a pesar de tener a todos sus jugadores de ataque disponibles, Xavi quiere contar igualmente con Marc Guiu. Hay que recordar que, tras Lewandowski, que suma ocho goles, Ferran ocupa el segundo cajón del podio de máximos realizadores culés en el campeonato doméstico con tres dianas. Joao Félix es tercero solo con dos, los mismos que tiene Raphinha, mientras que Lamine se queda con uno. En general, unos números muy pobres.