El Valencia, una 'trituradora' de entrenadores del Barça

La historia nunca hay que perderla de vista. Y el FC Barcelona, este sábado, debe tener presente que en Mestalla jugará un partido de aquellos de alto riesgo. No se trata de un encuentro trampa porque la entidad del rival, aunque no pase por su mejor momento, no admite ese calificativo. Se trata recordar lo sucedido en el pasado para que no se repita. Así pues, se trata de ganar para rearmarse ante un Valencia que, históricamente, siempre que ha podido dañar al Barça, lo ha hecho.

Casualidades o no, el Valencia ha sentenciado hasta cuatro entrenadores del FC Barcelona en las últimas siete décadas: Lluís Miró, Lucien Müller, Joaquim Rifé y Terry Venables vivieron su último partido en el banquillo azulgrana midiéndose al Valencia. Todos llegaron con el depósito en reserva y la derrota los sentenció. El Barça de Xavi, que acude sin ningún ultimátum a la cita, tiene la opción de tomarse un desquite en este sentido y aprovechar el envite para reactivarse y levantar el vuelo después de las derrotas contra el Girona (2-4) y el Amberes (3-2).

Lluís Miró

Temporada 1961-62. El Barça de Lluís Miró empezó la Liga con demasiados fracasos lejos del Camp Nou. Pese a ganar como local, como visitante era otro equipo. Pese a ganar en Tenerife y Oviedo, dobló la rodilla contra la Real Sociedad, Selección de Berlín (Copa de Ferias), Real Madrid, Osasuna, Mallorca y... Valencia. El KO en Mestalla fue de época: 6-2 el 19 de noviembre de 1961, con goles de Ficha, un póker de Waldo y la puntilla a cargo de Ribelles, un ex del Barça. Miró no aguantó el golpe y fue sustituido por Ladislao Kubala la noche del 23 de noviembre. Antes de del relevo se sentó por última vez en el banquillo azulgrana para dirigir un amistoso contra el Benfica en el Camp Nou. Por cierto, no hubo desquite de la final de la Copa de Europa de Berna (3-2) meses atrás. El campeón de Europa salió vivo del estadio azulgrana (1-1). La Junta Directiva del Barça impuso una "severa amonestación y multa" a todos los jugadores de la plantilla que actuaron contra el Valencia por su "injustificada falta de interés y rendimiento".

Lucien Müller

Temporada 1978-79. Al nuevo presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, se le agotó la paciencia con Lucien Müller después de que el equipo azulgrana cayera el 18 de abril de 1979 en los octavos de final de la Copa contra el Valencia (4-0) después de dilapidar un 4-1 cosechado en la ida. La dinámica azulgrana era nefasta como visitante, que encadenó siete partidos con derrota: Racing Santander, Salamanca, Ipswich Town (Recopa), Las Palmas, Burgos, Celta y Valencia. El cese de Müller fue fulminante y Núñez dio el equipo a Joaquim Rifé, asistido por Toni Torres. A Müller le ofrecieron un cargo en la secretaría técnica, con un contrato de tres años, que rechazó.

Joaquim Rifé

Temporada 1979-80. Si el Valencia fue la puerta de entrada para Quimet Rifé, también fue la puerta de salida... El Barça, en mala dinámica -solo había ganado un partido de los últimos ocho, sumando tres derrotas y cuatro empates- recibió al Valencia el 5 de marzo de 1980 en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Recopa. Perdió 0-1. Rifé, en rueda de prensa, dijo: "Si alguien lo puede hacer mejor... adelante". Esa misma noche Núñez echó un cable al técnico: "Seguirá porque cesarle no solucionaría nada". Sin embargo, dos días después cesó al técnico catalán y dio el equipo de Helenio Herrera, que ya había forjado un gran Barça las temporadas 1958-59 y 1959-60.

Terry Venables

Temporada 1987-88. Otra vez el Valencia acabó con un entrenador del FC Barcelona. Terry Venables inició la campaña muy 'tocado' después de la hiriente derrota contra el Steaua en la final de la Copa de Europa y a Núñez se le agotó rápido la paciencia. El Barça del técnico inglés empezó la Liga ganando 1-2 a la UD Las Palmas, pero perdió en el Camp Nou ante el Sevilla (1-2) y el derbi como visitante (2-0). Venables tomó aire con un triunfo ante Os Belenenses (2-0) en la Copa de la UEFA, pero la derrota contra el Valencia de Alfredo Di Stéfano como local el 20 de septiembre, fue la gota que colmó el vaso. Núñez volvió a cortar por lo sano y fulminó al británico para entregar al equipo a Luis Aragonés, asistido por Charly Rexach.