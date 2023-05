El despiste de Pedri que ha confesado en El Hormiguero

Pedri acudió este martes a 'El Hormiguero' y contó varias anécdotas de su vida Explicó que en ocasiones es un poco despistado y explicó alguno de esos despistes

Pedri acudió a 'El Hormiguero' donde Pablo Motos le preguntó por las novedades del FC Barcelona y de su vida personal: el regreso de Leo Messi, el título que acaba de ganar el Barça o sobre el 'Caso Negreira'.

No hablaron solo de fútbol Pedri y Pablo Motos, también hubo momentos para que el canario contara detalles de su vida personal y de sus momentos con la familia. Pedri tuvo buenas palabras para su hermano Fernando: "Él es con el que vivo y es quien me saca las cosas malas para bajarme los humos. Es él quien hace que no se me suban las cosas a la cabeza". Aunque confesó que en la infancia tenían algunas peleas: "De pequeño nos caneábamos. Me ganaba siempre. Era el mayor, me sacaba una cabeza. Ahora me molesta con la palabra, no en lo físico".

También comentó que no es muy ordenado aunque dentro de unos límites: "Siempre le digo a mi madre, que es la que sube normalmente a recoger la leonera, que yo sé dónde están las cosas. Tú lo ves tirado, pero yo sé dónde están. Tengo un orden dentro del desorden".

"Soy la típica persona que cuando lo ve muy tirado lo recoge por si viene alguien", añadió.

También aprovechó la visita a la televisión para contar una divertida anécdota sobre sus pequeños despistes ya que reconoció que en ocasiones es despistado: "Los entrenos suelen ser siempre a la misma hora. Un día, me levanto para entrenar. Iba a coger el coche y recuerdo que habían mandado un mensaje por el grupo y el entreno era por la tarde. Y me fui otra vez a dormir".

Estas han sido algunas anécdotas que Pedri ha contado en su visita a 'El hormiguero'.