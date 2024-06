El jefe de KTM desvela los detalles del fichaje de Viñales y Bastianini

KTM movió 'ficha' este jueves al anuncial el doble fichaje de Enea Bastianini y Maverick Viñales, que formarán tándem la próxima temporada en el Red Bull KTM Tech3 y tendrán material de fábrica como Pedro Acosta y Brad Binder en el equipo oficial. El KTM Motorsports Director, Pit Beirer, ha desvelado los detalles de la operación en la web de motogp, lamentando también sus daños 'colaterales', con Augusto Fernández y Jack Miller fuera de la estructura.

"Con nuestro proyecto, me resulta difícil hablar con un piloto de alto nivel: '¿Es una GASGAS? ¿Es una KTM? ¿Cuál es la diferencia entre las motos?'. Así que al final, decidimos que era un gran momento para mostrar diferentes marcas, pero sentimos que el proyecto es más fuerte si se trata de una alineación con cuatro pilotos de Red Bull KTM. Estoy muy agradecido de que Red Bull apueste por nosotros para este proyecto y lo vea como un equipo de cuatro pilotos", explica Beirer sobre la decisión de unificar sus cuatro motos de naranja, renunciando a los colores de GasGas en el Tech3.

El acuerdo con Viñales

Sobre las negociaciones para contar con Maverick Viñales, que abandonará Aprilia Racing después de cuatro temporadas, Beirer revela que "hubo un momento, cuando nos encontramos y hablamos, en el que nos dio la sensación de que quería estar con nosotros. Su compromiso fue muy fuerte desde el principio. Todo fue muy rápido. También creo que tiene un gran equipo y una gran moto en este momento, así que para nosotros fue una sorpresa positiva que se mostrara realmente abierto y serio al respecto, y que no sólo intentara que le hiciéramos una oferta para especular con otros", afirma.

Sobre sus expectativas con Viñales el próximo año, apunta que "para él, el lado humano y sentirse en casa con un buen entorno es súper importante, y todos sabemos que puede hacer milagros. Pero también sabemos que, si no se siente a gusto, no sólo retrocede una o dos posiciones, sino que va realmente mal. Así que creo que tenemos buenas ideas y buena gente en el equipo para trabajar con él. Si se levanta por la mañana y está seguro de que va a ganar ese GP ese día, es casi imbatible".

Lo que espera de Bastianini

Respecto a la llegada de Enea Bastianini, que ha perdido su asiento en el equipo de fábrica de Ducati de cara a 2025 ante la llegada de Marc Márquez, Beirer está convencido de que 'La Bestia' es un piloto con mucho potencial: "Si está contento y confiado, rendirá. Tenemos que aprovechar el tiempo hasta que se incorporen estos chicos para tener el paquete lo más preparado posible. Contratamos a los mejores pilotos del mundo para luchar por el podio y siento que la presión recae sobre nosotros para ofrecer el paquete adecuado para que puedan rendir".

Sin embargo, todavía no hay un líder claro en el equipo, y Beirer reitera que no se trata de un equipo de fábrica estándar y otro equipo satélite: "El capitán del equipo será el número uno en la clasificación, luego el número dos, el número tres... No es la clásica situación en la que un garaje es el equipo de fábrica, el otro es el equipo satélite y el equipo de fábrica obtendrá algo primero", señala.

Adiós a Miller y Augusto

Al mismo tiempo, este reciente anuncio deja sin sitio en KTM a Jack Miller y Augusto Fernández, después de que ambos pilotos mostraran anteriormente un gran potencial con la marca. Beirer comenta lo difícil que ha sido tomar esta decisión.

"Renunciar a Jack y Augusto es muy triste. Esperaba que Jack nos demostrara que podíamos devolverle al nivel que debería tener. En Mugello, estar fuera de los puntos no es donde Jack Miller debería estar. No importa lo que nos depare el futuro, tenemos que darle la vuelta a eso porque no es así como queremos terminar nuestra relación".

"Lo intentamos, pensé que tendríamos más tiempo para dar a ambos pilotos la oportunidad de hacerlo, pero, al final, el mercado estaba bajo mucha presión. Si no aprovechábamos esa semana para empezar las conversaciones y terminarlas al día siguiente, ya no tendríamos esas oportunidades. Así que tomamos la difícil decisión de seguir adelante. Renunciar a algo no era el plan, definitivamente no".

Paralelamente, Beirer niega que ofreciese un contrato a Marc Márquez y Jorge Martín: "Como conozco a Marc y a Jorge, a veces hablamos entre nosotros, pero nunca llegamos a tener una conversación sobre un contrato, porque ellos seguían con sus ideas y su programa. Así que muy pronto tomamos un camino diferente, para conseguir un paquete lo más fuerte posible", asegura.