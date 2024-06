Ceballos se siente ninguneado por el Ayuntamiento de Utrera

A Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, no le ha sentado nada bien que el Ayuntamiento de su población natal, Utrera, no le haya organizado ningún homenaje por haber ganado tres títulos la pasada temporada 2023-24 con el equipo blanco. Desencantado de esperar un reconocimiento, Ceballos se ha despachado a gusto contra el consistorio de Utrera en sus redes sociales publicando una carta abierta al Ayuntamiento.

El madridista asegura en la misiva que "han pasado más de dos semanas desde que conseguí con mi club, el Real Madrid, dos títulos muy importante como son la Liga y la Champions League". Y añade: "Me apena, que a pesar de sentir y llevar a mi tierra siempre en mi corazón, ninguna persona del Ayuntamiento de Utrera se haya puesto en contacto conmigo. Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de deportes. Nadie. Nada".

Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de deportes. Nadie. Nada. Dani Ceballos

Ceballos asegura que ni ha pedido ni necesita reconocimiento alguno, pero no se calla: "Nunca he pedido ni pediré, ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí, y ellos lo saben, y cada vez es más evidente lo que se esconde detrás".

Agrega en la carta abierta al Ayuntamiento de Utrera que "aun así, que sepáis que a pesar de todo, Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final, porque aunque no me valoren desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mía, sí lo hace. Porque Utrera es mi tierra. Y lo será siempre. Le moleste a quien le moleste. Os quiero Utrera".