Pedri revela una curiosa anécdota de sus primeros días en Barcelona: "Messi me dijo que no tuviéramos vergüenza"

Pedri acudió a 'El Hormiguero' El centrocampista habló sobre cómo fue su adaptación al Barça

Pedri acudió a 'El Hormiguero' donde fue preguntado por Pablo Motos sobre toda la actualidad del FC Barcelona. Desde la invasión de campo en el RCDE Stadium, 'El Caso Negreira' o incluso el posible regreso de Messi, el centrocampista no huyó de ninguna cuestión.

Todo esto sucede dos días después de que el Barça se consagrara como campeón de liga. Recién llegado de la rúa que los culés protagonizaron por las calles de Barcelona, Pedri quiso compartir un agradable rato tanto con Pablo Motos como con las hormigas.

En esta charla Pedri contó una anécdota sobre sus primeros días en el club y cómo fue su adaptación. "El primer día estaban jugando la Champions en Lisboa y había poca gente. El segundo día, que ya cuando vienen todos. Messi, Alba, Busi. Ese día estaba cagado" contaba.

Pedri durante la entrevista en 'El Hormiguero' | Sport

"Al principio no entraba ni al vestuario. Me quedaba en el gimnasio haciendo que pareciera que hay gimnasio hasta que un día vino Leo para decirnos que no tuviéramos vergüenza. Me animó mucho" zanjó.

Al hilo de la importancia de Messi en su adaptación Pedri fue claro con una posible vuelta del argentino: "A mí me gustaría, aunque depende del Barcelona y de Leo. Por mí, ojalá que vuelva".