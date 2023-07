El Depor confirma el fichaje de Trilli por el Barça

⚽️Fernando Soriano confirmou a saída de Trilli do @RCDeportivo



🎙️ "É inminente. Tiña permiso para non vir porque a cousa estaba bastante avanzada"



🎙️ "Tiña a ilusión de que seguise, pero cando se cruza un club como este… Decide ir ao @FCBarcelona_es e toda a sorte do mundo" pic.twitter.com/TUXi9xifzc