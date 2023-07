¿Es necesario Joao Félix para el Barça?

La irrupción del atacante genera dudas. Lo único claro es que solo puede venir si hay salidas Xavi cree que puede ser diferencial a pesar de que nunca ha rendido con regularidad

Cuando un futbolista se lanza a la piscina de forma tan deliberada es porque, o poca o mucha, pero agua tiene. Joao Félix rompió la baraja el pasado martes al declarar su amor por el Barça cuando no venía al caso, ofreciéndose de forma descarada al club blaugrana y dejando claro que no desea seguir en el Atlético de Madrid. Sus declaraciones no son inocentes sino que forman parte de una clara estrategia para conseguir su fichaje como blaugrana.

Y el portugués lo hace porque cree que hay serias opciones de formar parte del nuevo proyecto de Xavi Hernández a pesar de que se trata de una operación muy complicada. Su agente, Jorge Mendes, debía autorizar este movimiento para tensar la cuerda en el momento oportuno cuando las negociaciones pueden llegar a un punto caliente. Firmará o no por el Barça, pero está clarísimo que su opción está encima de la mesa y el área deportiva del club lo está valorando.

Estratégias a parte, al Barça lo que le debería interesar es si Joao Félix es una oportunidad de mercado o un problema que se le viene encima. El jugador portugués llegó hace años al Atlético por un dineral y ha mostrado su calidad a cuentagotas. También es cierto que el estilo de juego de Simeone le está arruinando su carrera, pero su cesión al Chelsea tampoco fue para echar cohetes. Se trata de un talento que tiene muchas cosas por demostrar al máximo nivel y un futbolista que aún arrastra la barbaridad de lo que se pagó por él. Para el Barça es una incorporación de máximo riesgo solo entendible si su precio es más que asumible.

A Xavi le gusta Joao Félix porque considera que puede ser un futbolista diferencial de tres cuartos de campo hacia adelante. Cree que el portugués puede ser el futbolista que necesita para tener mejor último pase y le ve unas opciones bestiales de crecimiento.

Por ahora, el delantero se ha ofrecido y su agente huele negocio, pero el Barça necesita vender algo y sacar inevitablemente alguna de pieza de arriba porque todos no caben. Y, luego, cerrar una negociación favorable con un Atlético de Madrid que será mínimamente duro porque tiene un problemón importante con Joao Félix. Un lío con páginas por escribir.