El Barça pasa al ataque: no da permiso a Dembélé y bloquea su salida

La salida del francés al PSG tenía que ser negociada tras el anuncio de la activación de la cláusula de salida por 50 millones Pero el poco entendimiento en la salida entre club y jugador han hecho cambiar de estrategia al FC Barcelona y le ha convocado para entrenar

El Barça se encontró con la comunicación de Ousmane Dembélé que activaba su cláusula de salida de 50 millones unos días antes de que llegara su fin esta opción de escape a bajo coste. La cláusula fue incluída en su renovación el pasado verano y antes que volviera a ser de 100 millones, el francés de la mano del PSG vino a activar la cláusula.

Con ese anuncio, se abrió un periodo de negociación para intentar que el 50% de esa cláusula no acabara en el bolsillo del jugador y ahí empezó el estira y afloja entre el Barça y los representantes del jugador. Los primeros contactos, siempre complicados con el agente del francés, Moussa Sissoko, no han empezado con buen pie y el club no está encontrando las facilidades esperadas para que la operación se aligere y pueda estar ya en la disciplina del PSG a las órdenes de Luis Enrique.

En el FC Barcelona no se plantean poner ninguna facilidad al jugador para que se desvincule del Barça. Muestra es que este domingo el jugador ha sido convocado para entrenar como el resto de la plantilla y no goza de ningún permiso especial para resolver su situación como es el caso de Kessie.

El Barça se plantea seguir convocando a entrenar al futbolista y no dar su brazo a torcer para facilitar de ningún modo el transfer que llevaría al jugador a poder jugar con el PSG. Todo apunta a que se perderá el inicio de la Liga Francesa con el PSG si todo sigue igual.

El destino del jugador acabará siendo el PSG antes que termine el mercado, así se estipuló cuando notificó que iba a hacer uso de la cláusula, pero si Dembélé quiere partir rápido hacia París tendrá que rebajar sus pretensiones e ir a pedir a la ventanilla del equipo francés. En el Barça lo tienen claro, no se irá con los bolsillos llenos y a toda velocidad.