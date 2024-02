Deco: "La Liga no está acabada"

Deco, director del fútbol del FC Barcelona, ha concedido una extensa entrevista a La Vanguardia en la que habla del adiós de Xavi y también de las características que debe tener el sustituto de Terrassa, sin entrar a valorar nombres en concreto.

El brasileño empieza hablando del anuncio de la marcha del entrenador el próximo 30 de junio y la sorpresa que le causó. "No me lo esperaba... Siempre se especula, pero nunca pensé en eso. Hablábamos de la próxima temporada, se le renovó por eso. El presidente siempre quiso estar con él hasta el final de su mandato. Fue Xavi quien desde el principio quiso un contrato más corto. Nos dijo: “Si no gano, creo que no seguiré”, explica Deco, que da sus razones de la marcha del egarense. "Él ya se ha explicado mucho. Mi sensación es que la Liga que se ganó el año pasado no se valoró demasiado y se tenía que haber hecho. La afición la celebró, pero la prensa y a nivel general le quitaron importancia. Yo entiendo la exigencia, pero también entiendo la frustración de Xavi al no sentirse valorado. Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta qué punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no", explica un Deco que todavía mantiene alguna esperanza de que Xavi se lo piense. "De momento no hemos hablado con ningún entrenador. Estamos asimilando la salida del míster".

El sustituto

Deco no quiere hablar de posibles sustitutos por respeto, pero sí tiene claro cómo debe ser el sucesor de Xavi. "Tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene", explica el brasileño que sí da su opinión sobre algunos entrenadores a los que se han relacionado con el Barça. "Klopp es un gran entrenador, pero no es el momento de hablar de eso. El nuevo técnico querrá hacer cambios, pero primero habrá que explicarle el proyecto y las ideas. Hay muchas opciones".

Otros dos técnicos que han sonado para sentarse en el banquillo del primer equipo son Thiago Motta y Rafa Márquez, a los que Deco conoce muy bien. "No sigo mucho el trabajo de Motta porque no está en un equipo italiano de los que suelo ver. A Márquez sí, porque está aquí. Es un entrenador joven que se está creciendo delante de las dificultades. Estar aquí le hará mejor entrenador".

Y, evidentemente, habla del sueño imposible del barcelonismo, Pep Guardiola. "Cuando llegó al Barça, se habla de una gran revolución que es una gran mentira. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, Samuel Eto’o… Guardiola fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas.

Títulos

En la entrevista con La Vanguardia, el director deportivo del Barça habla también de las opciones que tiene el equipo de ganar títulos esta temporada. No da nada por perdido. "La Liga no está acabada. La victoria del sábado nos da algo de esperanza. Los próximos partidos antes del Nápoles serán importantes, para nosotros y para nuestros rivales". El brasileño también tiene la esperanza de llegar lejos en la Champions si las lesiones respetan al equipo: "Yo estoy contento cuando competimos como lo hicimos el sábado, con esa madurez. Lo saben Xavi y el presidente. Siempre les he dicho que si tenemos la suerte de tener la plantilla al completo podemos llegar lejos. Si vamos con todo somos un equipo importante".