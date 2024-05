El plan del Chelsea para cerrar a Estevao 'Messinho'

Estevao 'Messinho' se acerca a pasos agigantados al Chelsea. La última joya del Palmeiras (un extremo zurdo de 17 años que ya es titular en la Copa Libertadores, con unos dotes técnicos extraordinarios) tiene muy avanzada las conversaciones con los Blues. La operación está bien encaminada y puede haber acuerdo definitivo entre las tres partes en los próximos días.

El futbolista ha dado el OK al Chelsea y lo tiene todo casi pactado. Ahora falta llegar a una entente entre los dos clubes. Las negociaciones se arrastran desde hace meses, como SPORT ya informó, pero falta por cerrar el precio del traspaso.

El Palmeiras, que preside Leila Pereira, es un durísimo negociador y no tiene prisa, porque está bien monetizado. Es, junto al Flamengo, el club más solvente del fútbol brasileño. Además, ha hecho su trabajo, tiene a su canterano bien protegido con una cláusula de rescisión alcanza los 45 millones de euros, de los cuales un 30% de los derechos económicos pertenecen al jugador.

La operación, sin embargo, puede acabar alcanzando los 65 millones de euros con los variables que el Verdao exige que sean de fácil ejecución. De hecho, el club paulista quiere repetir los moldes de la venta de Endrick al Real Madrid, que, en su cómputo global, ascenderá a los 72 'kilos'.

El Palmeiras no renunciar a contar con la permanencia de su canterano en la disputa del Mundial de Clubes de la FIFA, un mega torneo (donde, por cierto no estará el Barcelona), que tendrá lugar entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Al Chelsea ya le parece bien, teniendo en cuenta que 'Messinho' solo puede dar el salto a Europa en la ventana veraniega del próximo año cuando haya cumplido la mayoría de edad.

Con el PSG fuera de la jugada (se retiró de la puja a finales del año pasado al no entenderse con el Palmeiras) y con el Arsenal intentando recuperar el tiempo perdido, el Chelsea no quiere cualquier tipo de sorpresa. Tiene el camino libro y lo utilizará. Todo puede firmarse incluso antes del 30 de junio.

En este contexto, el Barça nunca ha entrado en escena. Aunque el agente del jugador es André Cury, el mismo de Vitor Roque, y ha tenido información en todo momento de lo ocurrido, la dirección deportiva ha optado por no mover ficha.

La situación financiera muy compleja del club junto al hecho de que Estevao ocupe en Brasil la misma posición de Lamine Yamal han sido los dos argumentos que ha utilizado Deco, con el aval presidencial, para no hacer ningún tipo de movimiento. Y, de ello, SPORT, ha ido informando puntualmente.

El Chelsea ha cogido el relevo del Grupo City y se ha convertido en el club europeo que más movimientos realiza en el mercado brasileño con el objetivo de acaparar talento joven.

El fichaje de Estevao será la cuarta operación desde 2023 que efectúa en el país, tras las incorporaciones del pivote Andrey Santos (ex Vasco da Gama), el extremo zurdo Ángelo Gabriel (ex Santos) y el '9' Deivid Washington (también ex Santos).

'Messinho' es de un nivel futbolístico superior. El suyo será su segundo fichaje de valor añadido entre las joyas sudamericanas, después de haber atado al ecuatoriano Kendry Paez (Independiente del Valle).