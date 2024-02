Deco: "No hemos hablado con ningún entrenador"

El adiós de Xavi al término del actual curso ha situado la búsqueda de un nuevo entrenador como prioridad en el Barça. Y esa será la principal tarea del director deportivo, Deco, de aquí a final de temporada. Los nombres de posibles candidatos han proliferado desde el mismo momento en que el técnico de Terrassa anunció su decisión, pero Deco aseguró en el programa 'Onze' de 'Esports 3' que aún no han hablado con ningún entrenador.

"No hemos empezado a hablar con ningún entrenador, porque aún estamos asimilando el adiós de Xavi. Además, necesitamos sumar puntos para meternos de nuevo en la pelea por la Liga y es el momento de ayudar al equipo", aseguró un Deco que está centrado en los dos títulos que aún quedan en juego: "Desde que Xavi anunció que no seguiría nos han pasado muchas cosas, como las lesiones de Ferran Torres, Joao Félix y Balde y eso son situaciones más importantes que hablar del futuro entrenador".

El director deportivo reiteró que no hay que desviar la atención de lo que interesa en estos momentos, que es intentar ganar los dos títulos que quedan en juego: "Antes de hablar con nadie tenemos que definir los objetivos y aún no hemos acabado la temporada. Hay muchas cosas por competir aún. Ya habrá tiempo de analizar este asunto. ¿Si la decisión será mía o de Laporta? Con el presidente hablamos mucho y la decisión será conjunta".

Pensamos en Rafa Márquez para una urgencia

Tras reconocer que la decisión de Xavi les había sorprendido y asegurar que "el proyecto de Laporta era con Xavi", Deco descartó algunos nombres que han salido a la luz como posibles sustitutos del de Terrassa, empezando por el entrenador del filial, Rafa Márquez: "Está haciendo su trabajo y está creciendo como entrenador. Esperamos que siga muchos años en el club, porque necesitamos entrenadores de calidad. Para una urgencia sí que pensamos en él, pero a futuro tenemos que valorar más cosas".

Deco también descartó a Mourinho y Thigao Motta. Sobre el portugués se limitó a decir: "Es un amigo, pero hace tiempo que no hablo con él". Un discurso muy parecido al que dijo sobre su excompañero: "No he visto muchos partidos del Bolonia, porque con tantos viajes te limitas a ver a los equipos grandes. Es verdad que Thiago está haciendo un buen trabajo, pero no hay nada de lo que se está diciendo. De hecho, hace muchos años que no hablo con él".

El director deportivo del Barça marcó las pautas del perfil que debe cumplir el próximo entrenador: "Buscamos un perfil como el que tenemos ahora, que se adapte a las condiciones del club, a que tenemos jóvenes que hay que potenciar, a que no haremos grandes fichajes... tiene que ser un entrenador que sepa cómo está el Barça. Hay que saber qué podemos hacer y a dónde vamos, porque al próximo entrenador le tienes que decir la realidad, que estamos en una situación de crecimiento".

A pesar de todos estos condicionantes, Deco cree que la grandeza del Barça le permitirá convencer al cualquier técnico: "El Barça es muy grande. Tiene capacidad de reaccionar y de seguir adelante. El Barça es el vigente campeón, aunque no lo parezca. Se ha hecho un equipo competitivo. Se han sacado jugadores jóvenes de calidad".