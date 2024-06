Òscar López se despide del Barça

Òscar López se despidió, este domingo, del FC Barcelona tras conocer esta semana que no seguirá en el club azulgrana la próxima temporada. Así, el técnico catalán pone fin a una etapa de siete años en los banquillos del fútbol formativo azulgrana, estas últimas tres temporadas, como primer entrenador del Juvenil A.

Con un mensaje a través de sus redes sociales, Òscar López quiso recordar su paso por el Barça en dos etapas muy distintas y con roles diferentes, como jugador y como entrenador, y dar las gracias "a aquellos que han compartido este camino tan enriquecedor".

"Llega el momento de mi segundo adiós del FC Barcelona", empezaba la emotiva carta que difundió tanto a través de 'X', antes Twitter, como de Instagram. "En mi época como jugador, estuve trece años en la entidad, desde la academia, pasando por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, un largo recorrido que ahora he vivido en una segunda etapa de mi vida, con un rol muy diferente. He sido entrenador de los equipos juveniles durante siete años y me voy orgulloso de mi aportación y de mi enseñanza efectuada a tantos jugadores, muchos de los cuales han pasado por el primer equipo o se han logrado asentar a este nivel de máxima exigencia".

"Me voy sintiéndome partícipe y parte importante de estos procesos formativos que tanto éxito tienen en el FC Barcelona", añadía. "Todo ello sin olvidar el espíritu competitivo que nos ha permitido ganar muchos títulos. Como cuando me fui por primera vez del Barça, se acaba una etapa y empieza otra que espero que sea tanto o más fructífera".

Y concluyó: "Me voy dando las gracias a aquellos que han compartido este camino tan enriquecedor y dando la bienvenida a los nuevos proyectos que se van a presentar a partir de ahora. Como ya me demostré a mí mismo una vez, el fútbol tiene muchos caminos".

De su etapa al mando del Juvenil cabe destacar el doblete conseguido en la temporada 2021/22 de Liga División de Honor Juvenil y la Copa de Campeones, así como también la Liga del curso pasado, y todo unido a la identidad de juego del FC Barcelona y con una buena formación de los jugadores.