El Barça, a dar un nuevo golpe en el Palau

Con la primera victoria ya en el saco tras el 4-0 del primer partido, el Barça busca este domingo (12.30 horas) hacer bueno el factor pista y encarrilar la eliminatoria contra el Noia en el segundo 'round' en el Palau Blaugrana.

Los azulgranas vivieron este pasado viernes una noche intensa. Por un lado, por el exigente juego que impuso el conjunto de Sant Sadurní y por el otro, por las despedidas de Edu Castro, Pau Bargalló, Joao Rodrigues y Sergi Panadero, que abandonarán la disciplina del club a final de temporada. Emociones que tocará dejar a parte para concentrarse en este nuevo duelo con el que el Barça podría dejar bastante encarrilada la serie, antes de que se traslade a l’Ateneu Agrícola.

Panadero, durante el homenaje en el Palau / Valentí Enrich

Con apenas 24 horas de margen, el técnico azulgrana intentará preparar de la mejor manera el encuentro. "Pensamos en las cosas que podemos hacer mejor, también en las que hicimos bien, que fueron muchas en el partido del viernes y sobre todo pensamos en los posibles antídotos que puede ofrecer el rival después de un partido tan completo como el que hicimos nosotros", explicó el preparador en la previa. "Sabemos que tienen una riqueza táctica importante y nos pueden sorprender con algunas cosas diferentes", apuntó.

Este segundo encuentro podría ser clave para la eliminatoria, tal y como destacó Edu Castro, teniendo en cuenta el potencial del Noia en casa. Los de Pere Varias apenas han cedido puntos en su feudo, donde no conocen la derrota esta temporada, por lo que salir del Palau con un 2-0 supondría un buen empujón a la serie. "En esta serie nos enfrentamos los dos equipos que hemos sacado mejores resultados en pista propia. Esto hace aún más clave el partido del domingo, estamos avisados y sabemos de lo que son capaces, los conocemos bien, no solo por esta serie, sino por otros años", advirtió. "Nos enfrentamos a un súper equipo que tiene muchas posibilidades de ponernos las cosas muy difíciles pero nosotros también lo somos", zanjó al respecto.

El cansancio, condicionante

Por su parte, el entrenador del Noia Freixenet, Pere Varias, señaló el cansancio como un "condicionante" para su equipo, que jugó el cuarto partido en los últimos ocho días y dispuso de dos días menos de preparación, ya que la eliminatoria de los de Sant Sadurní d'Anoia contra el Deportivo Liceo, más exigente también por el viaje a Galicia, se resolvió el martes en el desempate.

"Este domingo tenemos una reválida importante. El equipo llegará mejor, más descansado y centrado en el segundo partido de la eliminatoria, donde estará más entero en defensa y en ataque. Hemos perdido un punto, pero lo seguiremos intentando", afirmó Varias, quien también adelantó que "el planteamiento no cambiará mucho".