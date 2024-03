Deco explica (al detalle) su relación con el contrato de Raphinha

Deco, director deportivo del Barça, ha pasado por el 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser este miércoles al mediodía. El ejecutivo ha querido responder personalmente y en directo a una información que el programa venía trabajando desde hacía semanas y que podía llegar a comprometer su trabajo en la entidad blaugrana. Esta información revela que Deco mantiene activas empresas con las que ejercía su trabajo de agente antes de llegar a los despachos del Barça y también que vendió el porcentaje del contrato entre Raphinha y el club que le pertenecía como representante a un fondo de inversión que cobra ahora directamente de la entidad.

Esta cantidad, que puede ir del 3% al 10%, se ingresa temporada a temporada mientras el futbolista en cuestión siga cumpliendo el contrato firmado con el club. Deco, que renunció a cobrar la comisión del 10% que le habría correspondido por el traspaso del Leeds al Barça, entendió, sin embargo, que no tenía por qué hacer lo mismo con el porcentaje del contrato: "No iba a dejar lo que había trabajado. No gané dinero de las operaciones que hice robando, no engañé a nadie. He trabajado bien y he sido serio", aseguró el ejecutivo. La fórmula que le permitió asegurarse esos cobros mientras ejercía de director deportivo del Barça fue vender ese activo a un fondo de inversión, argumentaba la información del 'Què t'hi jugues' de forma íntegra restándole una parte del beneficio que obtendría esta entidad financiera. Al mismo tiempo, el club pagaría directamente al fondo de inversión.

Raphinha estuvo muy participativo ante el Nápoles / Javi Ferrándiz

"Al club le pareció bien y llegué a un acuerdo con el Barça. Es un tema interno. Hice bien las cosas, todo lo que hecho ha sido por mi trabajo y nadie me ha regalado nada. No tengo ningún problema en decir que cobrépor cosas que trabajé”, se ha defendido el director deportivo. De hecho, este porcentaje no fue lo único que vendió al fondo de inversión: "No solo lo de Raphinha, la primera idea era vender casi todo lo que tenía", argumenta Deco.

A la hora de la verdad, no pudo deshacerse de todos sus activos y empresas porque "hay cosas que se cobran con el tiempo, tengo muchas cosas aún por cobrar y también por pagar". De ahí que mantenga algunas de sus empresas activas: "Le dije al presidente (Laporta) que (antes de ejercer de director deportivo) necesitaba tres o cuatro meses para dejar cosas y arreglar otras. He ayudado a buscar trabajo a empleados, también tenía responsabilidad personal con jugadores de los que estaba al cuidad de sus carreras".

"El club lo sabe todo"

Deco sí dejó muy claro que "ya no consto como agente" en la FIFA y, además, reinvidicó de nuevo que rechazó cobrar la comisión que le correspondía por la venta entre Leeds y Barça de Raphinha, unos cuatro millones de euros: "Renuncié para que Raphinha viniera al Barça, solo quería venir aquí y el Leeds no cumplió con el pacto alcanzado en su día entre clubs. Dejé de cobrar esto para que los números cuadraran".

Laporta y Deco, en una imagen de archivo / SPORT

En ese sentido, tiene muy claro que no ha hecho nada malo y ha informado de todo al Barça: "El Compliance lo sabe todo. Yo puedo tener las empresas que quiera y no dejaré de cobrar todo lo trabajado. Si es un problema para el club y el Compliance, que me lo digan, pero no estoy haciendo nada ilegal ni estoy haciendo ningún crimen. Nadie me ha regalado nada". Deco explicó que para los responsables de la entidad blaugrana tampoco existe ningún inconveniente que mantenga sus empresas activas para seguir desligándose de su pasado como agente. "Si quisiera esconder algo, lo habría hecho mucho mejor, estos son documentos públicos y no hay nada que esconder", acabó.