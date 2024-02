Deco: “A mí me encanta el modelo del Barça, no hay discusión”

Prácticamente una semana después de que trascendieran sus polémicas declaraciones sobre el "método" del Barça en 'Nascer do SOL', Deco dejó claro en la previa de la visita al Celta de Vigo en Balaídos que a él le “encanta” el modelo del club azulgrana. “Cuando las cosas no van bien se habla mucho y se dicen cosas que no son verdad. El modelo del Barça es el de jugar bien al fútbol, el de tener jugadores de calidad y nivel, que es el modelo que a mí me encanta”, declaró en ‘DAZN’.

“Crecí viendo el Barça de los años 90 y desde niño soñaba con jugar este club. No hay discusión. Son tonterías que se dicen, pero ya estoy acostumbrado”, añadió el director deportivo culé, que se mostró optimista con el final de la temporada: “Lo que dijo Xavi es verdad: habíamos reaccionado y jugado bien contra Osasuna y Alavés. No esperábamos empatar contra el Granada, pero el fútbol es así. El equipo está entrenando bien. Las cosas saldrán”.

Preguntado por el rendimiento de Vitor Roque en sus primeras apariciones con la camiseta azulgrana, Deco reconoció que jugar en el Barça “tiene una exigencia muy grande”. “La idea era traerlo para que aprendiera jugando al lado de futbolistas como Lewandowski, pero las lesiones lo han complicado todo. El equipo necesita que los delanteros marquen goles. Vitor Roque tiene personalidad y nos va a ayudar, seguro”, finalizó.