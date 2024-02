Xavi se pronuncia sobre Frenkie De Jong: "Él no es una excepción"

Frenkie de Jong es uno de los hombres que más suenan en las últimas semanas. Tras filtrarse que el jugador ya no cerraba la puerta como en el pasado a una posible salida del Barça, han sido varias las informaciones que han apuntado a ofertas importantes de clubs poderosos para hacerse con sus servicios, como el PSG y el Tottenham.

Xavi, que no estará la temporada que viene al cargo del primer equipo pero que trabaja junto a Deco en la planificación del próximo año, se pronunció sobre el futuro del neerlandés:

"Frenkie es un jugador importantísimo y está a gusto en el club, creo que no es momento de hablar sobre salidas. Nosotros desde dentro no lo hablamos, estamos centrados en el Celta, la Champions... no pensamos en la temporada que viene", aseguró.

Sobre el nivel del '21' en lo que va de temporada, el técnico no salvó a De Jong y justificó su insconsistencia por los problemas del equipo: "No solo Frenkie, ha hecho partidos buenos y otros no tanto, como el equipo. Es un resumen de la temporada, hemos sido poco constantes, nos ha faltado consistencia y él no es una excepción"

BAILE DE NOMBRES

En pleno febrero, con dos competiciones por disputarse, la intervención de Xavi apenas contó con una mención a lo deportivo y sí con mucho mercado, algo que sin embargo no sorprendió al míster:

"No, es normal y pasa todos los años. El año pasado se cerró el mercado y se decía que Ansu estaba en venta, no lo podemos controlar y estamos unidos, estamos entrenando bien y unidos para acabar de la mejor manera la temporada. El mensaje es de unión y de hacerlo bien", señaló.

EL FICHAJE DE MBAPPÉ POR EL MADRID

Xavi tampoco pudo esquivar el nombre más importante de las últimas horas: Kylian Mbappé. El jugador, que dejará el PSG a final de temporada, tiene todos los números para recalar en el máximo rival del Barça, algo que parece no preocupar al técnico:

"¿Mbappé al Madrid? No tengo mucho que decir. Solo se ha hecho oficial que se va del PSG. Nuestra situación es otra, acabar bien la temporada, centrarnos en el Celta y la Champions. No te puedo contestar", respondió un Xavi resignado con la realidad económica del club y que pidió que no se le preguntara más por el francés.