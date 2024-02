Deco explota en Portugal: "El método está agotado y hay que romper con el pasado"

Deco aprovechó una entrevista en la revista 'Nascer do Sol' para decir públicamente lo que buena parte de la junta directiva solo se atreve a comentar en privado. Declaraciones explosivas que sirven para entender el análisis actual del director deportivo y, sobre todo, para reflexionar sobre el complicado perfil del futuro entrenador azulgrana que debe liderar algo más que un simple cambio de proyecto deportivo.

Las palabras de Deco no tienen desperdicio. Sin duda, un análisis demoledor: "La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado", sentenció.

Un diagnóstico de lo más pesimista que, además, va acompañado de un perfil bastante exigente con el que debe cumplir el futuro sustituto de Xavi en el banquillo azulgrana. Deco tampoco se queda corto a la hora de reclamar virtudes. "Tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma".

Y, para rematarlo, otra advertencia clara para el nuevo inquilino. "Tenemos un serio problema financiero entre manos y esa fue una de las razones por las que me contrataron. No tenemos dinero para las inversiones que hacen otros clubes millonarios y eso desanima a cualquier entrenador. En este momento no podemos proporcionarle estos medios".

Ruben Amorim, otro descartado

En los últimos días, a raíz de una información aparecida en prensa, el nombre de Ruben Amorim, actual técnico del Sporting Portugal, había aparecido como aspirante a ser el nuevo entrenador del FC Barcelona. Deco se encargó de despejar posibles dudas. "Por ahora, todas las hipótesis están sobre la mesa. ¿Pero qué entrenador portugués? ¿Cuántos están preparados para hacerse cargo del Barcelona, de su peso y responsabilidad? Además, este Barcelona, con todas las dificultades que conlleva. Sé que Ruben Amorim está haciendo un buen trabajo en el Sporting y que juega un estilo similar al del Barcelona, pero creo que tiene muy poca experiencia", apuntilló.

Ruben Amorim, técnico del Sporting de Lisboa / SPORT

Amorim aprovechó la rueda de prensa posterior a la victoria del Sporting frente al Braga para enviarle un pequeño recuerdo a Deco. "Es un hecho. Sólo quiero tener experiencia para ser entrenador del Sporting. Mientras los míos no recuerden que soy inexperto y sólo tengo cuatro años, ese es mi objetivo, volver a ganar títulos con el Sporting porque ha pasado un tiempo y ese es el único enfoque que tengo" señaló el técnico.