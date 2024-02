Debate intenso en el Barça sobre el modelo

El debate está servido. Ya lo dijo Pep Guardiola en su día: "Ahora que ganamos, el modelo les parece bueno. No se cuestiona. Pero no se va a ganar siempre. Entonces llegarán las dudas. Ese será el momento en el que habrá que confiar más que nunca en el modelo, porque la tentación para apartarse de él será muy fuerte". El Barça vive un momento complicado a nivel económico que está repercutiendo también en la situación deportiva.

Xavi ha anunciado que se va en junio y Deco, director deportivo, tiene la responsabilidad de sentar las bases de un nuevo proyecto. Sus declaraciones a una revista portuguesa hablando de un "modelo agotado" han generado una discusión en el barcelonismo sobre la propia esencia del club y su manera de mostrarse al mundo. SPORT ha charlado con varios exjugadores del Barça de diferentes épocas con la intención de entender qué es lo que define el estilo blaugrana y cómo debería evolucionar.

Tente Sánchez (1975-1986)

José Vicente Sánchez (Tente Sánchez) jugó con Johan Cruyff. Antes de la llegada del holandés como jugador, ya había practicado los rondos con Laureano Ruiz en el juvenil del Barça: "Jugábamos un 4-3-3 ofensivo y cada uno sabía qué tenía que hacer. No había cambios en cuanto al posicionamiento del equipo", recuerda sobre el estilo de juego a finales de los 70. Cincuenta años más tarde y tras haber entrenado a las órdenes de técnicos como Lucien Muller, Rifé, Menoti, Kubala, Lattek, Weisweiler, Helenio Herrera o Rinus Michels, tiene muy claro que "esto no va del estilo del primer equipo, sino de todo el club. Lo que no se puede hacer y creo que no van a hacer es alterar todo lo que durante tantos años ha servido y que, de alguna manera, a lo que se sigue jugando desde el último equipo del fútbol base. No es posible que eso desaparezca de la noche a la mañana".

Tente Sánchez analiza para SPORT el modelo del Barça / SPORT

Tente Sánchez considera que "el modelo es atacar", pero que "dependerá de los jugadores que tengas. Depende del nivel de los jugadores, se hará mejor o peor fútbol" y que "como decía Johan y decimos todos, si tienes el balón, no te atacan. Esto no es nuevo y sigue siendo así". En ese sentido, añade que "al jugador que viene de fuera normalmente le cuesta algo más engancharse al juego que el que viene de la cantera", aunque avisa que "ahora se está abusando de los canteranos, que todavía no se han desarrollando del todo y eso puede pasar factura".

Ramon Calderé (1981-1988)

Coincidió en el Barça Atlètic con Laureano y Seirul.lo antes de dar el salto al primer equipo, donde trabajó varios años con Terry Venables: "El modelo no se puede tocar, nos ha dado mucho, no solo a nivel de títulos, asegura Calderé. El de Vilarrodona cree que el modelo "llegó aquí con Cruyff jugador y Michels entrenador, con Cruyff entrenador también y con Laureano Ruiz en el fútbol base". Quien fue centrocampista del Barça defiende el estilo del club porque "es muy atractivo para el espectador, es nuestra identidad y ha tenido un reconocimiento a nivel mundial".

Ramon Calderé analiza para SPORT el modelo del Barça / SPORT

Y eso no está reñido con que "a partir de aquí, lo que no se ha hecho todavía y se debe hacer es evolucionar. Por ejemplo, el juego de posición era más estático con Johan y ahora debe tener más movilidad. Luis Enrique lo hizo y se le criticó. Quería más velocidad, más verticalidad, pero siempre con esta base. Ahora no veo movilidad, los jugadores están demasiado estáticos".

Pichi Alonso (1982-1986)

El héroe de Goteborg, que vivió la pesadilla de Sevilla en la final de la Copa de Europa de 1986, tiene pocas dudas en su análisis: "Si el ADN del Barça es tener la pelota, la posesión, eso es maravilloso. Es el fútbol que gusta a la mayoría de la gente, pero no nos engañemos, el fútbol evoluciona y se ha de actualizar", arranca matizando que eso "no significa renunciar a este tipo de juego, sino mejorar". Sobre el Barça de Xavi, considera que "es muy parecido al que no funcionó hace unos años. Jugar bien al fútbol no es dar 40.000 pases en horizontal".

Pichi Alonso analiza para SPORT el modelo del Barça / SPORT

Pichi cree que el problema está en que "el año pasado se valoraban los resultados, pero no el juego y a Xavi quizás le hacía daño escuchar que se ganaba 1-0 y por Ter Stegen. Pero los que no somos puristas pensamos que no era así, ganaban 1-0 y yo lo prefiero porque el equipo era defensivamente más fuerte, pero también presionaba muy arriba. Ahora se defiende muy tirado atrás".

Sobre el futuro entrenador, entiende que "es muy difícil saber quién será el adecuado cuando marche Xavi. A mí me gusta mucho Míchel, el técnico del Girona, capaz de ir al Bernabéu a jugar cara a cara con el rival. No salió bien, pero sus equipos dominan, controlan, presionan. A mí me gusta mucho".

Jordi Roura (1983-1991)

Jugó en el fútbol base varios años y también en el primer equipo. Además, fue director de la cantera y dirigió al primer equipo como segundo de Tito Vilanova, al que sustituyó durante su enfermedad. Antes de arrancar con su análisis, avisa: "Creo que hay que tener claro que es una decisión trascendental. Marcará el devenir del club en el futuro de forma muy importante. Siempre que se llega a una situación como esta, una situación delicada, siempre te planteas hacia dónde tirar".

Jordi Roura analiza para SPORT el modelo del Barça / SPORT

Sobre el ADN, cree que "no se debería perder. La idea es lo que nos ha hecho un club reconocido. Esa es la primera clave para mí. Luego está la cantera, La Masia. Es un placer ver los frutos que están saliendo ahora con el primer equipo" y entiende que el próximo técnico tiene que tener este aspecto muy en cuenta: "Sería mejor alguien que conozca el club y su idiosincrasia, pero si se plantea un nombre no tan cercano, es importante que sus idas coincidan con lo que nos ha hecho reconocibles".

Y añade sobre el momento del club y el modelo a seguir que "tengo la sensación, tal y como está el club, de que hay que ser más realista, explicar las cosas cómo son. Dar un paso atrás para luego dar dos adelante es importante. Quizás a un corto plazo no pensar tanto en resultados inmediatos y dar un tiempo de margen para afianzar un proyecto y una idea de juego".

Lluís Carreras (1988-1993)

Es uno de los grandes defensores del cruyffismo del entorno blaugrana. Su análisis suele ser didáctico y entendible para quienes no tienen tantos conocimientos futbolísticos como él y resume así cómo debería gestionar el Barça su actual situación: "Hablamos del cómo, el qué, el quién y el por qué. El qué es la idea, lo que quieres hacer, el modelo es qué haces para conseguirlo, el ADN es quién lo hace, los jugadores, los entrenadores, el entorno, incluso la forma de ser de los catalanes a nivel cultural. Y el por qué. Por qué queremos jugar de una manera determinada y diferentes es para ganar, es lo más importante. Siendo creativos, propositivos, siempre atacando con balón y sin él".

Lluís Carreras analiza para SPORT el modelo del Barça / SPORT

A partir de ahí, lo tiene claro: "La idea no se cambia, es innegociable y el modelo tampoco, pero se actualiza, se mejora y se le debe dar una vuelta. Cada entrenador le ha dado su sello, pero sin cambiar la idea. Esto es innegociable. Luego podríamos hablar de los entrenamientos, de los rondos, del tiempo que se dedica a los juegos de posición...".

De hecho, Carreras tiene "dudas de que este modelo se esté aplicando. Porque ha habido bajas, porque no hay los jugadores adecuados po rque no se ha dado con la tecla".

Jofre Mateu (1995-2000/01-02)

Fue un extremo rápido, potente y habilidoso, de los de la vieja escuela y, pese a ello, considera que "para mantener el modelo no es real que se deba jugar con dos extremos". Y lo argumenta en que "no hay nada que sea estático y la estructura se puede cambiar manteniendo el juego de posición, que es la base". Además, cree que ya no es propiedad exclusiva del Barça: "El Leverkusen juega con un juego de posición, el Villarreal ahora con Marcelino un poco menos, pero también... Es ocupar los espacios del campo racionalmente para tener la posesión de la pelota. El Barça fue el primero y los otros se apuntaron".

Jofre Mateu analiza para SPORT el modelo del Barça / SPORT

De ahí que tenga muy claro que la elección del entrenador será clave y, por ejemplo, asegura que "fichar a Klopp sería cambiar el modelo porque él juega a transición, sería un cambio muy grande" porque "el ADN no es un sistema de juego, sino una idea". Eso sí, entiende que haya gente que pueda pensar que "está caducado y ya no vale, pero la gente que ahora está en el club tendrían que explicarlo muy bien".

Y es que Jofre Mateu está convencido de que el juego de posición permite, sin tener a los mejores jugadores del mundo, ser muy competitivo, algo que no ocurre con otros estilos: "La suerte que tiene el ADN Barça es que, si construyes una cosa que la gente la entiende bien y la ejecuta, tienes muchas posibilidades de ganar aunque no tengas a los mejores. Esta es la manera de acercarte al éxito".