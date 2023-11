David Carabén, presentado como Comisionado, con Laporta en directo

"El Barça está viviendo momentos de renovación. El proyecto institucional más importante del club. Es un momento de grandes desafíos, de cambios importantes propios de la nueva era del club que nos llevará a una nueva etapa de retos apasionantes como es el del 125 aniversario. Pediría al barcelonismo que viva este instante con el máximo compromiso y la máxima intensidad. Somos testimonios de estos hechos [se emociona Laporta pensando en personas que ya no están]. Porque serán unos hechos que se recordarán durante décadas. El Barça es la mejor familia deportiva del mundo y lo que tenemos que ser es una piña. En los momentos de máxima duda pensemos en el esfuerzo titánico de otras generaciones que lograron que el Barça llegara hoy como un club tan querido en Catalunya y en todo el mundo".

12:47

Laporta, sobre la clasificación de la Champions

"Hemos ganado un bono de tranquilidad. Me dio mucho gusto estar ya clasificado. Me alegré por todos los culés, por Xavi, que se lo merece y ha tenido que superar situaciones difíciles como tener jugadores lesionados. Me dio mucha satisfacción ver cómo marcaban los Joas, como Pedri hizo de Pedri y de Gavi corriendo 13 kilómetros. Y como, con De Jong, tenemos otra vez la pelota. Y luego también porque algunos nos esperaban. Y ganar nos da un gran placer. Si los penaltis a Raphinha y Lewandowski hubieran pasado en Madrid, lo habríamos visto cada día. Tenemos una moral de hierro".