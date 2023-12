Los cuatro episodios más sonados de la relación Joao Félix-Simeone

Este verano fue el 'clímax' de los desencuentros entre el jugador luso y el técnico argentino, que lo expuso ante la grada tras asegurar que quería ir al Barça Desde su llegada el verano de 2019, el atacante de Viseu ha vivido varios roces con Diego Pablo

Joao Félix renovó este verano hasta 2029. Seis años más de relación con el Atlético de Madrid. El 'Cholo' Simeone lo acaba de hacer hasta 2027. Ambos no se aguantan. No se soportan. Pero han ampliado sus vínculos con el club rojiblanco. Curioso y quizás anecdótico, pero es la realidad.

Desde que aterrizara en 2019 como la apuesta más importante de la historia de la entidad madrileña, Joao Félix ha vivido varios episodios significativos con Simeone. Diego Pablo, con esa mentalidad 'cholista' que ha forjado a lo largo de esta década larga al frente de conjunto 'colchonero'.

"Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo que tiene el nivel máximo mundial pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación. Lo razonable es pensar que sale aunque me encantaría que siguiera, pero ésa no es la idea del jugador”, dijo en diciembre de 2022 el CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

1. LA PRIMERA LESIÓN Y UNA VUELTA MUY PROGRESIVA

Joao Félix empezó dejando huella. Ya desde aquella primera pretemporada en 2019, el jugador portugués cuajó un partidazo memorable ante el Madrid. Un gol y dos asistencias a Diego Costa. 'O Menino' empezó a ocupar portadas tras los 120 millones de inversión para ocupar el vacío de Griezmann. Acabó esa gira por USA con cinco goles. Empezó bien la temporada oficial, pero llegó esa primera lesión. Un mes fuera. Y el regreso fue muy paulatino. Demasiado para él, que empezó a impacientarse. Apariciones muy irregulares y otra lesión que le hizo perderse la ida de Champions ante el Atlético. Aquella exhibición colchonera en la que él no fue protagonista. Y empezó el 'runrun' sobre si encajaba en el estilo del 'Cholo'.

2. EL ESTILO, LA INTENSIDAD DEFENSIVA Y EL CHOLISMO

En la temporada 2020/21, Suárez copa el protagonismo. El charrúa se sale y el 'escudero' que más rinde a su lado es Ángel Correa. Las lesiones y la irregularidad siguen marcando el día a día de Joao, que no siente el respaldo del entrenador argentino. El portugués muestra más de un calentón y no se corta al realizar desplantes delante de las cámaras marchándose al vestuario o tirando un peto tras calentar y no salir. Algo que, lógicamente, no gusta al técnico argentino.

3. JOAO EXPLOTA Y PIDE SALIR

Después de un par de temporadas sin cuajar, Joao Félix y Simeone llegan a un punto de no retorno. Y se decide apostar por una salida. El mercado de invierno 2022/23 aparece la oferta del Chelsea de préstamo. Jugosa. Nada más aterrizar, el portugués explica cómo se sentía en Madrid con el 'Cholo': “Fue difícil acostumbrarme a la forma de jugar. Salí porque ya estaba con la cabeza llena de tanto intentar y no poder", reconoce. Fruto de esa hartura fueron los gestos de disconformidad de los que tanto se ha hablado. “Eran porque el gol no aparecía, porque los resultados no se daban, porque el balón no llegaba, pasaba mucho tiempo defendiendo… Pero tuve que saber lidiar con eso y creo que ahora soy mejor en ese sentido”.

4. REGRESO INSOSTENIBLE ESTE VERANO

Este verano pasado vivió el portugués seguramente los peores momentos de su carrera. Regresó tras la cesión al Chelsea. Y realizó unas explosivas declaraciones declarando su amor al Barça, lo que encendió los ánimos del 'colchonerismo'...y de Simeone. Joao no se dirigía la palabra con Simeone. Tuvo varios caras a cara más fríos que una bolsa de guisantes en el congelador. En un par de sesiones en el stage en Corea se ausentó del entrenamiento argumentando molestias.

"Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. El Atleti es mucho más importante que todos nosotros", dijo el 'Cholo' cuestionado por el tema. El 'cénit' de esa relación llegó cuando Simeone decidió convocarlo para los primeros partidos de Liga e incluso lo hizo calentar sabedor de las ganas que le tenía la afición rojiblanca.