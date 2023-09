Los cuatro entrenadores 'top' que no quisieron a Joao Félix

Paulo Futre revela una conversación muy tensa que tuvo con Jorge Mendes El ex colchonero no entiende que los grandes clubs no hayan apostado por el jugador

Paulo Futre no es de los que se muerde la lengua. Es leyenda del Atlético, club del que no esconde su amor por él. Allí jugó del 87 al 93 y, posteriormente, una temporada más, la 97-98. Es, sin duda, uno de los mejores futbolistas que han pasado por el Calderón. Y, además, es portugués. Como Joao Félix. De ahí que le haya sentado muy mal que esté brillando en el Barça.

Futre, en declaraciones a la Cadena Ser, no entiende cómo su compatriota ha podido acabar jugando de blaugrana. Consciente de que tiene calidad de sobras para jugar en cualquier equipo grande de Europa, preguntó por ello a Jorge Mendes, agente del futbolista, con quien tuvo una agria discusión, reconoce.

Durante la conversación, "me dijo que había hablado con el Manchester United. Comprobé lo que me dijo porque tengo amigos allí y era verdad. También había hablado con el Manchester City, lo comprobé y ellos tampoco querían a Joao Félix". Algo que no entiende: "No es normal es que entrenadores fenómenos sabían que Joao Félix era un genio. Que entraba en su sistema de juego, pero nadie lo quería. Ni Arteta, ni Guardiola, ni Klopp, ningún club... Mi pregunta es ¿por qué nadie ha querido a Joao? El único equipo que lo ha querido ha sido el Aston Villa de Monchi y Emery".

Es decir, ni Guardiola, ni Klopp, ni Ten Hag, ni Arteta creyeron que encajaría en su proyecto o, por lo menos, que en este momento no tenía sitio.