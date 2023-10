Cuatro azulgranas en la lista del The Guardian de mejores talentos nacidos en 2006

Noah Darvich, Marc Guiu, Áron Yaakobishvili y Diego Kochen, los escogidos por el rotativo británico Los cuatros ya saben lo que es entrenar con Xavi y los dos primeros estuvieron en la lista de Granada

Bajo el título 'Next Generation 2023: 60 of the best young talents in world football', The Guardian ha hecho una lista sobre los mayores talentos del mundo nacidos en 2006. Una serie de grandes promesas entre las que hay cuatro reprsentantes del FC Barcelona.

Uno de ellos es Noah Darvich, el mediocampista alemán fichado este mismo verano por 2,5 millones y una serie de variables procedente del Friburgo. Tras un destacadísimo Europeo sub'17, donde estuvo en el once ideal, llegó al Barça como una de las grandes apuestas de futuro del club. De momento ha arrancado poco a poco en un Barça Atlètic donde no está siendo titular. En el Juvenil A sí que ha entrado en el once en los dos partidos de la Youth League. En el artículo del The Guardian destacan "su parecido con Pedri" y el gran potencial para ser un mediocampista importante.

Pau Víctor y Marc Guiu, novedades del entreno del primer equipo | JAVI FERRÁNDIZ

Marc Guiu es otro de los jóvenes de La Masia que aparecen en la lista. De él destacan que no tiene nada que ver con el prototipo que sale de la cantera del Barça y no les falta razón. El delantero, que entró en la última lista de Xavi para el duelo ante el Granada, es un ariete de gran envergadura que destaca sobre todo por su remate. A diferencia de otros delanteros de la cantera no es un futbolista que necesite participar en el juego para ser decisivo.

Los otros dos futbolistas que salen en la lista son dos porteros. Uno de ellos es Diego Kochen. El guardameta es uno de los futbolistas más prometedores de la cantera azulgrana. Está llamado a ser en un futuro no muy lejano el portero del primer equipo del Barça por sus grandes cualidades bajo palos, algo que ha llamado la atención de Xavi, que ya le ha reclamado para entrenar con el primer equipo.

El otro guardameta escogido por 'The Guardian' es Áron Yaakobishvili. El portero húngaro del Juvenil B ya sabe lo que es entrenar con el primer equipo. Yaakobishvili fichó por el Infantil B del Barça en 2018, procedente del Atlètic Sant Just, donde estuvo un año. Anteriormente, se formó en su país natal, Hungría, en equipos como el MTK Budapest. Hace poco más de un año firmó su renovación para continuar su etapa en el juvenil del club blaugrana, hasta el 30 de junio de 2025.