Esta es la convocatoria del Girona

Sin sorpresas, no están los lesionados Yangel Herrera, Toni Villa y Borja y tampoco Pablo Torre que no puede jugar por la cláusula del miedo Los jugadores de Míchel se trasladan a Barcelona en autocar y quedarán concentrados en el hotel Fira

El Girona ha realizado una sesión de activación esta mañana en sus instalaciones de La Vinya en Caldes de Malavella. Tras ella, Míchel ha facilitado la lista de convocados para el partido de esta noche contra el FC Barcelona.

La convocatoria no tiene sopresas. No están en ella los lesionados Yangel Herrera, Borja Garcia y Toni Villa. Tampoco está Pablo Torre, que no puede jugar contra el Barça por la cláusula del miedo. Para poder hacerlo, el Girona debía abonar 300.000 euros al Barça, algo que en Montilivi han descartado.

La convocatoria es la siguiente: Gazzaniga, Juan Carlos, Fuidias; Arnau, Yan Couto, Eric Garcia, Blind, David López, Juanpe, Bernardo, Miguel, Valery; Aleix Garcia, Iván Martín, Ibrahima Kebé, Solís; Tsygankov, Dobvyk, Savinho, Stuani y Portu.

La expedición del Girona, con Míchel al frente, se trasladará a Barcelona en autocar y quedará concentrada en el Hotel Fira a la espera del partido, que dará comienzo a las 21.00 horas.