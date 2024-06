El Barça da por perdido a Simons: El Bayern va con todo a por él

Xavi Simons ya tiene muy complicado regresar al Barça tal y como era su deseo inicial. La puja por el futbolista va fortísima y en el club blaugrana dan prácticamente por perdida cualquier posibilidad de incorporar al centrocampista holandés. La irrupción del Bayern podría apartar de forma definitiva tanto a Barça como Leipzig que suspiraban por una cesión y ahora ni siquiera se descarta un traspaso ya que en París están decepcionados con la poca predisposición del jugador en volver al PSG.

Simons habló de la posibilidad de regresar al Barça y Xavi Hernández estaba entusiasmado ya que consideraba que el holandés podía tener un papel importante como interior. El centrocampista veía con buenos ojos su cesión al Camp Nou aunque quería minutos en el equipo y el Barça también le consideraba como una oportunidad de mercado en el caso de que pudiera salir a préstamo con una opción de compra negociada. El PSG, eso sí, no estaba demasiado predipsuesto a negociar su salida hacia el club blaugrana y siempre había priorizado su incorporación al Leipzig, club con el que mantienen muy buenas relaciones.

El holandés quería definir su futuro antes de la Eurocopa, pero no ha habido tiempo de tomar una decisión y ya expresó su intención de centrarse ahora con su selección para negociar su salida con el PSG a partir del mes de julio. Lo único que parecía claro es que Simons no iba a continuar en el PSG porque no se ve una pieza importante en el equipo y no desea perder un año de su carrera en un momento que ya ha explotado definitivamente.

La cumbre será en julio, pero ahora todo indica que su destino será el Bayern, club que ya está negociando con el PSG y quien le ha prometido galones a Simons en un proyecto de primerísimo nivel. El nuevo director deportivo del Bayern, Max Eberl, es su máximo valedor ya que le firmó para el Leipzig y mantiene una buena relación tanto con él como con su entorno. Va a apostar por él tal y como hizo el verano pasado y el club bávaro está en disposición de intentar un traspaso millonario.

En principio, el PSG no deseaba desprenderse del futbolista, con contrato hasta el 2027, aunque ahora todas las opciones están abiertas. Incluso, podría darse una cesión con opción de compra aunque la mejor oferta económica, con mucho, llega desde el Bayern. En el Barça solo se contemplaba esta apuesta en el caso de que la operación fuese económicamente favorable, pero ahora las cifras ya se escapan. Flick sabía de la posibilidad de fichar a Simons, le conoce y le gusta, pero considera que no es una prioridad y que los pocos recursos deben emplearse en otras posiciones.