Comunicado oficial de Deco

Deco ha informado en las redes sociales que su empresa deja de realizar funciones relacionadas con el fútbol y el deporte De esta manera, el ex jugador ya tiene vía libre para ser el nuevo director deportivo del FC Barcelona

Deco anunció en Instagram que su empresa ya no está vinculada con el mundo del fútbol y del deporte. Por tanto, no existe ningún tipo de incompatibilidad para que el ex jugador pueda ejercer como director deportivo del FC Barcelona.

El portugués explicó que "D20 Sports comunica que hemos finalizado nuestras actividades relacionadas con la Gestión de Carrera de los deportistas de fútbol y otras actividades deportivas".

Deco destacó que "fueron 8 años de mucho trabajo, mucha dedicación, alegría, alianzas y sobre todo amor por el deporte".

El ex futbolista mostró su gratitud hacia todos los que trabajaron para su empresa: "Agradecemos a todos los empleados, deportistas, empresas colaboradoras y clubes por estos 8 maravillosos años.

Los agradecimientos se extendieron hacia "todos los que confiaron en nuestros servicios y con todos los que formaron parte de esta increíble trayectoria".

Deco ya está trabajando para el FC Barcelona, aunque su nombramiento no podía ser oficial hasta solventar el trámite. De esta manera, se convierte en el sustituto de Jordi Cruyff y trabajará codo con codo para los fichajes con Mateu Alemany.