Deco deja de ser agente de Raphinha

El nuevo director deportivo ha estado en Portugal desvinculándose de su empresa El Barça espera presentarle a principios de julio

El nuevo director deportivo del Barça, Deco, hace días que ejerce a pesar de que su nombramiento no se ha oficializado. Lo impide el hecho de estar en proceso de disolución de su empresa de representación y poco a poco se está desvinculando de ella y de sus jugadores. Estos días Deco ha viajado a Portugal para avanzar los trámites y romper la vinculación que tenía aún como agente de Raphinha, el extremo del Barça.

Este movimiento ya se ha realizado a la espera de conocer quien será el nuevo agente del blaugrana. En todo caso, Deco ya no lo es o no lo será en cuestión de horas tal y como se había comprometido para no incurrir en incompatibilidades manifiestas.

El Barça calcula que Deco ya podrá ejercer de forma oficial a principios de julio y será presentado oficialmente. El exjugador sí que está trabajando en un organigrama en el que accederá al club su gente de confianza y se eliminarán duplicidades casi con toda seguridad. Toca tiempos de ahorro y el Barça también va a meter mano en el área deportiva, que deberá salir adelante con menos personal como hasta ahora. Deco tiene clarísimo como organizarlo todo.