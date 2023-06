Zubimendi, sin consenso en el área deportiva del Barça

Xavi aprieta, pero hay dudas por el precio y por su adaptación El Barça podría hacer un último intento, pero sin demasiado ímpetu

La partida en la planificación se está jugando claramente en el centro del campo y la llegada de Deco, como nuevo director deportivo, podría variar alguno de los planteamientos que desea el entrenador, Xavi Hernández, que venía siendo apoyado sin fisuras por el secretario técnico, Jordi Cruyff. Ahora, los criterios son distintos aunque tanto Deco como Xavi tienen clarísimo que, si se puede, se debe reforzar el centro del campo con uno o dos futbolistas. Eso sí, los nombres entre uno y otro no coinciden porque la posibilidad de inversión que tiene el club es baja y Deco debe tener mucho cuidado con lo que se ficha o se puede fichar,

El primer refuerzo que podría quedar listo esta semana es el de Gundogan. Es cierto que el internacional alemán dio el OK al Barça hace semanas, pero su indefinición actual ha encendido todas las alarmas. En principio debería venir, Xavi le quiere sí o sí, pero para la dirección deportiva un ‘no’ de Gundogan tampoco supondría un contratiempo muy grande. Porque Deco tiene clarísimo que si hay una posición bien cubierta es la de interior. Traer a Gundogan significaría sumar calidad y más competencia, pero sin él también estarían Pedri, Gavi, De Jong e, incluso Kessié, un futbolista que gusta mucho a los actuales miembros del área deportiva y que no se va a malvender en ningún caso.

A partir de aquí habrá que ver si hay recursos suficientes para fichar a un mediocentro que juegue por delante de la defensa y que supla a Busquets. Xavi lleva meses peleando para que el Barça invierta el dinero necesario para traerle al Camp Nou. Cueste lo que cueste. Y aquí, la nueva dirección deportiva tiene muchas dudas. Por la juventud del jugador, porque su precio es altísimo y porque si se vendiera, el Barça debería apostarlo todo por este futbolista en detrimento de otras posiciones. Demasiadas dudas para abordar una operación que podría hacerse más adelante.

Deco ha escuchado a Xavi e intentará traerle si hay dinero, pero no es que esté demasiado entusiasmado. De hecho, el exfutbolista ya hace días que trabaja buscando perfiles similares con un precio mucho más bajo que el de Zubimendi. Hoy por hoy es imposible afrontar este fichaje o el de un pivote de calidad mundial porque el Barça no puede permitírselo, aunque de aquí al 31 de agosto pueden pasar muchísimas cosas. De hecho, en la última cumbre se consensuó realizar una última ofensiva por el jugador de la Real y eso se hará cuando se pueda, pero no van a perder la cabeza ni mucho menos. Deco cree que es más importante mantener a los jugadores importantes que firmar. Y eso está haciendo.