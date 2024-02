Las claves de la mejora de Lewandowski en 2024

La profesión de delantero centro está totalmente marcada por si el balón cruza o no la línea de gol. Para Robert Lewandowski no estaba siendo una temporada fácil, ya que no le estaban saliendo las cosas. Pero en este inicio de 2024 parece que algo ha cambiado para el polaco y está volviendo a afinar su puntería.

Año nuevo, vida nueva. Ese parece ser el lema al que se ha acogido Robert Lewandowski en este 2024. El ex del Bayern parece que a cada partido que pasa vuelve a recuperar buenas sensaciones. Ha marcado seis goles en los últimos diez partidos y solo se ha quedado 'en blanco' ante Osasuna, Villarreal y en dos partidos que no jugó completos (contra el Betis y el Unionistas).

Además, ha recuperado su buen nivel habitual de juego, conectando más con sus compañeros y tocando más el esférico. En los últimos dos partidos del Barça ha sido de los jugadores más destacados y es que el barcelonismo necesita del mejor Lewandowski para terminar de la mejor manera la temporada y pelear las eliminatorias europeas.

Como hemos ido informando en SPORT, Xavi Hernández ha estado hablando con el delantero y le ha estado pidiendo que sea más efectivo de cara a puerta. Además, la nueva posición de Gündoğan, más cerca del ataque, está beneficiando mucho al polaco. Tres de sus últimos cinco goles han sido después de una asistencia del alemán.

El ex del Bayern nos había acostumbrado en su etapa en Alemania y en su primera temporada en Barcelona a marcar en cada partido, algo que no había pasado en la primera mitad de este curso. Y es que el delantero del Barça 'solo' había marcado diez goles de septiembre a diciembre. Habiendo sumado su peor racha goleadora cuando estuvo nueve partidos sin marcar en el mes de octubre. Además de los malos números goleadores, el delantero centro había sido muy criticado por su nivel de juego.