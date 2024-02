El dato que refleja la gran diferencia entre Montjuïc y el Camp Nou

El nivel del FC Barcelona esta temporada ha empeorado respecto a la anterior. Son muchos los factores que pueden explicar por qué el equipo de Xavi Hernández la temporada pasada ganó la Liga 'con relativa facilidad' y esta temporada está sufriendo en exceso. Uno de ellos es que Montjuïc no está siendo 'un fortín' como sí que lo fue el Camp Nou la temporada pasada.

Después del empate ante el Granada este fin de semana, los culés se volvieron a dejar dos puntos en casa, esta vez, ante el penúltimo clasificado, que solo había sumado un punto fuera de Los Cármenes y lo sumó, precisamente, ante el Almería, el 'farolillo rojo' de la competición.

El Barça sería el quinto clasificado si solo se sumasen los puntos conseguidos en casa, sumando menos que el Real Madrid, Girona, Atlético de Madrid y Athletic Club, todos ellos con un partido menos jugado en su estadio que los culés.

11 puntos 'tirados' en el Estadi Olímpic

Con este empate, los azulgranas han perdido 11 puntos en casa, superando los nueve que perdieron en toda la temporada pasada en el Camp Nou. Y es que los barcelonistas han caído tres veces en casa en Liga y han empatado uno, mientras que en la 2022/23 tan solo perdieron uno, cuando la Liga ya estaba matemáticamente ganada, y empataron tres.

Xavi Hernández cuando le preguntaron ayer en rueda de prensa, si el estadio de Montjuïc no imponía tanto a los rivales con respecto al Camp Nou contestó: "no sé, eso se lo deberías preguntar al equipo contrario. Pero sí podría ser perfectamente. No es lo mismo jugar en un Camp Nou lleno, ya que impresiona al futbolista rival. Pero no creo que sea el motivo principal".

19 goles recibidos en casa

El Barça ha perdido hasta tres veces en el Estadi Olímpic esta temporada, ante el Real Madrid en el clásico del pasado mes de octubre (1-2), ante el Girona (2-4) y a finales de enero contra el Villarreal (3-5). Sumando estas derrotas con el último empate, los de Xavi han recibido 19 goles en su propio estadio en Liga. Tan solo Villarreal, Rayo Vallecano, Granada y Almería han recibido más.

Una cifra que vuelve a destacar mucho si la comparamos con la temporada pasada, y es que en el Camp Nou los azulgranas solo recibieron cuatro tantos en toda la competición liguera.