Gündogan, 10 metros para entender el gran cambio

Ilkay Gündogan (33 años) sumó ante el Granada su décima asistencia de gol esta temporada, los mejores números en este apartado de su carrera. 10 asistencias a las que hay que sumar cinco goles, cifras que subrayan el valor ofensivo del alemán. En el City aún recuerdan los 17 tantos que logró la temporada 2020-21, donde demostró que es un jugador con una relación especial con el gol.

En el Barça su vida en el terreno de juego ha cambiado en los últimos cuatro partidos. Lo explicó Xavi en la previa del duelo ante el Granada: "Está claro que le ha beneficiado que le hayamos adelantado 10-15 metros. Y también a Pedri. Tienen que nutrir a Lewandowski". Sus palabras se trasladaron al campo, donde Gündo asistió a Lewandowski con un toque de primeras delicado.

Hace ya varias jornadas que Xavi trata de explotar la versión más ofensiva de Gündogan, la misma que brilló la temporada pasada en el City campeón de Europa. La apuesta de Christensen como mediocentro ha sido clave para poder acercarlo a Lewandowski. Con el danés y De Jong en la base del cuadrado, Gündo y Pedri están más liberados para hacer daño entre líneas.

FC Barcelona - Granada : El gol de Lewandowski

Entra la base del cuadrado y la versión del City

No es una novedad, Xavi ya trató de potenciar su versión más ofensiva en el primer tramo de la temporada, pero la lesión de De Jong cambió sus planes. En un Barça que tenía muchos problemas para controlar los partidos, Xavi trató de implicar al alemán al máximo en la posesión. Y lo hizo poniéndolo en la base del cuadrado al lado de Oriol Romeu.

Gündo intervenía más en el juego, pero estaba más alejado del gol. La lesión de Pedri también contribuyó a que Xavi le pidiera al alemán más presencia en el juego. La situación ha cambiado, y tras recuperar a los mediocampistas más importantes, el alemán tendrá continuidad como mediocampista ofensivo.

Los números de Gündo en las últimas temporadas refuerzan la apuesta por esta versión del jugador. En las últimas temporadas firmó 13 goles y 2 asistencias (20/21), 8 goles y 4 asistencias (21/22) y 8 goles y 4 asistencias (22/23). Esta campaña está siendo el mediocampista más productivo del Barça con cifras superiores a otros jugadores claves como De Jong (1 gol y 0 asistencias) y Pedri (2 goles y 3 asistencias).

Gündogan, que acumula 2813 minutos en 35 partidos, apenas está teniendo descanso y suma 10 titularidades consecutivas en LaLiga. El alemán insiste que no se arrepiente de haber cambiado el City por el Barça, aunque tras la derrota en el clásico en octubre no disimuló su enfado con lo que veía en el vestuario.

"No quiero decir algo que no debería; vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado tan innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. No vine aquí para perder este tipo de partidos".

Ante el Granada volvió a sufrir la inconsistencia de un Barça que está muy lejos del nivel del City. Gündo no podía imaginarse que a estas alturas i siquiera sabría cuál sería su entrenador el próximo verano.