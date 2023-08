El City se pone duro con el Barça por Joao Cancelo

El City sigue priorizando un traspaso y el Barça no puede pagarlo Una cesión con tarifa de préstamo es también una operación costosa

Xavi Hernández ha pedido el fichaje de Joao Cancelo con muchísima insistencia. Incluso, por encima de cualquier otra incoporación en estos momentos. Y el club blaugrana está tanteando el asunto para intentar contentar al entrenador a pesar de que desde el área deportiva no se ve con buenos ojos su llegada. Según 'Talksport', el Barça ya ha contactado con el Manchester City, pero el club inglés no está muy por la labor de una cesión y estaría exigiendo un traspaso ya que puede tener otras ofertas encima de la mesa. Ya en enero, tal y como explicó Xavi, el City se negó a ceder a Cancelo al Barça y lo colocó en el Bayern de Munich.

El entrenador blaugrana considera que Cancelo es un especialista de primer nivel en la banda derecha y sería un futbolista que llegaría para ser titular desde el primer minuto, por lo que Koundé, Christensen, Araujo, Eric Garcia e Íñigo Martínez, se repartirían los minutos en la posición de central, dónde habría un evidente overbooking. El internacional portugués puede jugar por las dos bandas, tiene profundidad ofensiva y en el City mejoró mucho en tareas ofensivas.

Cancelo quiere venir al Barça, pero tampoco se va a rebajar su salario, por lo que el coste de la operación puede ser elevado. El Barça descarta totalmente un traspaso aunque sí estarían dispuestos a conceder una opción de compra no obligatoria, mientras que la cesión puede ser cara. El City, si no lo vende, va a exigir un cobro por el préstamo de unos diez millones de euros, más el pago íntegro de la ficha del jugador. A coste de club podría suponer un desembolso superior a los 20 millones de euros y en el club no lo ven nada claro porque podría bloquear otras llegadas.

Es por ello que el nuevo director deportivo del Barça, Deco, ha comenzado a negociar el fichaje de Iván Frenseda, del Valladolid a quien considera que será uno de los mejores laterales diestros del continente en el futuro. Una pieza que ahora es fichable, pero que dentro de dos años será inalcanzable. En esta posición hay divergencias, pero lo que queda claro es que el Barça va muy justo de margen salarial y una operación elevada económicamente ahora es complicada.