Chadi Riad valora su posible regreso al Barça

Chadi Riad es uno de esos contados ejemplos que pueden presumir de haber exprimido a fondo una cesión, aunque sea con opción obligada de compra bética -tres millones de euros-. El central se ha convertido en una pieza indispensable para el conjunto que dirige Pellegrini.

La progresión de Chadi ha sido espectacular. Una evolución que no ha pasado desapercibida en el Barça y que ha hecho replantearse la necesidad de ejercer la opción de recompra sobre el jugador valorada en 7 millones de euros. El futbolista está al corriente de todos los rumores aunque, por ahora, prefiere no especular con todo lo que pueda acontecer más allá del 30 de junio. "Solo tengo presente al Betis. Ahora el Betis es mi equipo y ya está. Si el Barça vendrá luego, pues no sé. Ya vendrá, o no. Ahora mismo estoy en el presente en el Betis", asegura en una entrevista concedida a Besoccer.

A sus 20 años, Chadi Riad sabe que se encuentra en un momento delicado de su carrera. A caballo entre el Betis y el Barcelona, su nombre ya planea como uno de los grandes valores emergentes de la Liga española. Frío dentro y fuera de los terrenos de juego, no acepta el juego de las especulaciones del mercado. "Yo simplemente trabajo día a día. Estoy mentalizado en el presente, porque si pones tu cabeza en otras cosas, te acabas desconcentrando y acaban saliendo mal las cosas. El Betis ahora es mi equipo y voy a dar el 100% por este equipo y a seguir. Luego, si vienen otras cosas, pues habrá que decidir. Yo, de momento, estoy mentalizado en el presente".

Chadi Riad, imprescindible para el Betis de Pellegrini / Betis

Overbooking en el Barça

Los informes técnicos en Can Barça constatan la enorme progresión de Chadi y su crecimiento hasta convertirse en uno de esos futbolistas que no hay que perder de vista. En el área deportiva ya se ha valorado la necesidad de asumir el pequeño costa que conllevaría la repesca en el primer año de contrato -existe otra opción al finalizar la segunda temporada-, pero antes habría que despejar el panorama de centrales.

Lenglet, Eric y el propio Chadi son centrales de perfil zurdo que deberían convivir con los Araujo, Koundé, Cubarsí e Iñigo Martínez. Un auténtico overbooking que deberá resolverse durante el mercado de verano.