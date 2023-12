El Barça contempla la venta de un central este verano

El Barça va a tener que volver a realizar equilibrios el próximo verano y ya está planificando el próximo proyecto con el objetivo de mejorar la actual plantilla. Una de las decisiones estratégicas que se han tomado es repescar al central zurdo Chadi Riad, lo que motivará la salida de uno de los actuales centrales del equipo. Van a escuchar ofertas aunque la lógica apunta a que Christensen o Koundé podrían ser los elegidos.

El área deportiva, al igual que en la presente temporada, confeccionará la plantilla con cuatro centrales de nivel. Y uno de ellos será Chadi Riad, que regresará del Betis recomprándole y con un salario perfectamente asumible para la nueva escala salarial de los blaugranas. Su perfil es zurdo al igual que Íñigo Martínez por lo que esa posición estaría perfectamente cubierta.

A partir de aquí quedan tres centrales y uno de ellos debería salir. El Barça no se plantea la venta de Íñigo Martínez porque a su edad es improbable que haya alguna oferta alta, por lo que Araujo, Koundé o Christensen podrían ir al mercado. En estos momentos, el Bará considera que la continuidad de Araujo es absolutamente prioritaria por la calidad del jugador y no están por la labor de venderle. Y eso que el Bayern podría poner encima de la mesa una oferta astronómica cercana a los 100 millones de euros, pero no se va a escuchar aunque resolvería muchos de los problemas económicos de la entidad.

Koundé, fichado del Sevilla por más de 50 millones, y Christensen son dos de los candidatos. El primero es una apuesta personalísima de Xavi, que le pidió hasta la extenuación. Venderle no reportaría grandes beneficios contables pero sí daría cash, mientras que Christensen es una opción que hace meses parece estar encima de la mesa. El danés ahora no es titular indiscutible y quiere más protagonismo. En la Premier varios clubs estarían dispuestos a pujar por él y en verano se tomará una determinación.

La apuesta por Chadi Riad, salvo que haya algún percance físico importante, es total. Los técnicos están convencidísimos que va a ser un central de primerísimo nivel a la altura de Araujo. Ya este verano se lo podrían vender con total seguridad, pero el Barça quiere retenerle y hacerle jugar. Tiene el OK técnico absoluto y vendrá para ser importante.