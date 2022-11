De la Hoz: "Da gusto ver jugar a Busquets, hace bien muchas cosas"

Este sábado, el centrocampista del Almería tendrá la oportunidad de compartir terreno de juego con su "referente", un pivote "al que se mira con lupa por el enorme nivel al que ha llegado durante su carrera" "Sabemos que será muy complicado, pero intentaremos dar la sorpresa", reconoce el cántabro en SPORT en la previa de su primera visita al Camp Nou

Para un futbolista como César de la Hoz (Orejo, 1992), visitar un estadio como el Camp Nou, "uno de los campos en los que soñaba jugar cuando era pequeño", es un dulce premio a una carrera trabajada a fuego lento. Jefe de la sala de máquinas y uno de los capitanes del Almería, el próximo rival del FC Barcelona en la Liga Santander, el centrocampista cántabro tendrá este sábado la oportunidad de compartir terreno de juego con su "referente" Sergio Busquets, al que "da gusto ver jugar" porque "hace bien muchas cosas". Su equipo, sin embargo, no viajará a la Ciudad Condal a verlas venir, sino a competir de la misma forma con la que vendieron cara su piel en la jornada inaugural de la competición doméstica ante el Real Madrid. "Sabemos que será muy complicado, pero intentaremos dar la sorpresa", reconoce en una entrevista en SPORT.

¿Qué significa para ti, un jugador que ha ‘conocido’ la Primera División con 30 años, jugar en un estadio como el Camp Nou?

Es un privilegio. Me hace muy feliz. Llevo mucho tiempo trabajando para llegar a este tipo de estadios. El Camp Nou es uno de los campos en los que soñaba jugar cuando era pequeño.

¿Se disfruta más la élite cuando el camino hacia ella requiere tanto esfuerzo y sacrificio?

No sabría qué decirte (ríe). No he tenido la oportunidad de llegar a Primera antes, cuando era más joven. Me ha tocado el camino de ir poco a poco y currar para pasar etapas. Creo que me lo he merecido, estoy muy orgulloso de mi trabajo.

En la última jornada marcaste tu primer gol en la Liga. ¿Qué sentiste?

En un primer momento, felicidad por el equipo. El partido contra el Celta se nos había atragantado. Después, en frío, analicé lo que me ha costado llegar hasta aquí. Fue increíble.

El Almería puso contra las cuerdas al Real Madrid (1-2) en la jornada inaugural. ¿Cuál es el objetivo contra el Barça, el otro gran equipo de la Liga?

Competir de igual manera, aunque espero que esta vez consigamos algo más. Ante el Madrid jugamos muy bien y estuvimos muy cerca de sacar un punto, pero no nos dio. Hemos crecido y estamos en un buen momento, asentándonos en la categoría. Sabemos que será muy complicado, pero intentaremos dar la sorpresa.

¿Tenéis la sensación de que este Barça es más vulnerable tras la eliminación de la Champions? ¿O lo veis más peligroso?

El Barça lleva una dinámica muy buena en Liga. No ha encajado ningún gol en el Camp Nou y es un equipo muy fuerte. El hecho de que pueda centrarse en la Liga y no pensar en otras competiciones como la Champions nos complicará mucho las cosas.

¿Entiendes las críticas a Sergio Busquets?

Para mí, Busquets siempre ha sido mi referente. Me he fijado en él desde pequeño. Da gusto verle jugar. Todos somos conscientes de ello. Hace bien muchas cosas. Es un jugador espectacular al que se le mira con lupa por el enorme nivel al que ha llegado en su carrera.

¿Crees que ‘Busi’ ha reinventado la figura del pivote en el fútbol?

Sí. Antes los pivotes eran jugadores físicos que se dedicaban a defender. Busquets, en cambio, es una pieza fundamental en el fútbol posicional.

¿Cómo se defiende a jugadores como Lewandowski?

Hay que estar muy concentrado todo el partido, hacer muchas ayudas… y esperar que no tengan su mejor día, porque son futbolistas con mucha calidad y cuando están bien son difíciles de parar. Es una cuestión de controlar lo que depende de ti y no cometer errores.

Tres victorias en los últimos cinco partidos han situado al Almería en la decimotercera posición de la tabla. ¿Es importante llegar al parón por el Mundial lejos a las posiciones de descenso?

Sí, para nosotros es muy importante. Es un objetivo que nos hemos marcado y que esperamos conseguir, porque nos daría tranquilidad para preparar la segunda parte de la temporada. Somos un equipo joven, nuevo en la categoría, y es importante terminar bien este tramo del curso para seguir creciendo.

¿Va a influir la disputa de la Copa del Mundo en el devenir de esta temporada atípica?

No sé cómo afectará a los otros equipos, pero creo que a nosotros nos vendrá bien. Hemos conocido la competición durante estos últimos meses y ahora toca crecer y demostrar que podemos competir en esta categoría. Tendremos que dar un paso adelante después del Mundial.

"Es una maravilla trabajar con Rubi. Nos ha dado la tranquilidad que necesitábamos"

¿Cómo es Rubi en el día a día? ¿Qué has aprendido a sus órdenes?

Es un entrenador al que le gusta controlar todos los detalles dentro del vestuario y en el terreno de juego. Es un técnico que prepara muy bien los partidos y conoce perfectamente cómo hacer daño a sus rivales. Es una maravilla trabajar con él y su cuerpo técnico. Estamos aprendiendo pequeños matices que nos están ayudando mucho en el campo.

¿Qué supone para el Almería contar con un entrenador con experiencia en banquillos como el del Barça, el Betis o el Espanyol?

Es muy importante. Aporta una tranquilidad que el club necesitaba. Si el equipo ha crecido y ha llegado a la primera categoría del fútbol español ha sido, en gran medida, gracias a él.

Tengo que preguntarte por el Betis, club en el que estuviste dos años jugando en el filial mientras el primer equipo luchaba por ascender a Primera. ¿Qué piensas cuando le ves en lo más alto de la clasificación liguera y dando guerra en Europa League?

El Betis está haciendo un gran trabajo. Ha mantenido una base muy sólida y ha pasado de estar en Segunda a ser un fijo en las posiciones europeas de Primera. Como pequeño bético que soy, me alegra mucho ver todo lo que está consiguiendo. Me hace muy feliz.

A nivel personal, ¿qué objetivo te marcas en el futuro a corto plazo?

Soy muy feliz en el Almería y ahora estoy completamente centrado en el objetivo de asentar el club en la categoría. Quiero seguir aquí y ayudar a consolidar al Almería al máximo nivel.