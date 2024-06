Joan Marin sueña con Colonia y desgrana la planificación 2024-25

El Barça sumó un nuevo título a sus vitrinas tras superar al Bathco Torrelavega por 23-36 en la final de la Copa del Rey. El conjunto de Carlos Ortega completó una excelente segunda parte y ya tiene la mira puesta en la Final Four de la EHF Champions League.

A pocos días de la cita más esperada del año, Joan Marin, responsable de la sección de balonmano del Barça, atendió a SPORT para hacer balance de la temporada y explicar los planes de futuro del equipo azulgrana.

La temporada parecía muy negra y está a dos partidos de acabar con una matrícula...

Tras la Copa, la valoración es de notable y si nos va bien en Colonia, sería excelente. Perfecta no, porque podríamos haber ganado la Super Globe, que se nos atraganta. Espero poder darle el sobresaliente.

Con todo lo que pasó en verano...

Es que yo creo que tampoco pasó tanto y así es más sencillo explicar cómo estamos. El nivel del equipo es muy alto y está cada vez mejor entrenado, porque Carlos (Ortega)tiene más implementados sus sistemas y su forma de trabajar.

¿El nivel de Javi Rodríguez reafirma a la dirección deportiva?

No hace falta reafirmarla. Javi es una apuesta que tampoco descubrimos nosotros, aunque es verdad que los de Logroño me dicen que no esperaban tanto progreso. Javi acaba de entrenar y se mete en el gimnasio. Vive en la Ciudad Esportiva. Estamos muy contentos con él y la pena es la desgracia de Jaime (Gallego), que me sabe fatal sobre todo por él.

Si Jaime no pudiese seguir, ¿se buscaría un tercer pivote o se iría contando con Óscar Grau?

Esperemos que Jaime se recupere. Si no, Óscar nos puede ayudar. Ya estuvo a punto de venir a la Copa.

¿La respuesta de Frade es la que esperan cuando va alguien clave?

Luís ya había estado bien antes, pero su madre murió repentinamente, una mujer joven. Luego se rompió la rodilla... los jugadores no son de piedra. La lesión está olvidada y estamos muy contentos con él. Además, fue padre la semana pasada.

¿Le frustra no llegar a ciertos jugadores por la economía?

¡Frustración ninguna! Tenemos que trabajar con las condiciones que nos dé el club y estamos encantados. Hay clubes que tienen más capacidad económica, pero no pasa nada.

¿Tienen claro que en 2025 vienen curvas? Lo primero, Gonzalo.

El pasado verano había siete jugadores que acababan en 2025. Hemos renovado dos y quedan cinco. Algunos que no renovarán por voluntad nuestra (ojo con Richardson) y con otros no se podrá llegar a lo que quieren, como pasó con Gonzalo. Pero, trauma ninguno. Vendrán otros y nos irá bien.

¡Qué buena respuesta de Gonzalo tras un verano difícil!

Eso habla de su gran profesionalidad. Para él fue complicado asumir su nuevo rol, perder la capitanía y el entender que se iría. Lo superó y su nivel es el que es. Vamos, uno de los mejores porteros del mundo.

¿Y lo de Dika Mem en esta Copa?

Dika está siendo un capitán muy bueno, con muchos detalles de generosidad no solamente con el club, sino entre los compañeros y con los jóvenes y por cómo trata a la gente.

¿Ve bases sólidas en la sección pensando en el medio plazo para aspirar a ganarlo todo?

Si mantenemos el nivel actual, en ese corto plazo seguiremos con capacidad para ir a Colonia a por todas y para pelear por todos los títulos.

El futuro de Palomino, Barrufet, Soler, Reguart y Oriol Zarzuela

Joan Marin habló claro sobre algunas de las promesas sin citar la cesión de Djordje Cikusa al Montpellier porque el de Bordils ya empieza a ser una firme realidad.

“Lo de Juan (Palomino) seguro que va se ha a hacer y queremos repetirlo con Barrufet, que va a ir cedido también, con Martí Soler, que sigue cedido en Logroño. Con Jokin Aja, que ha jugado la final con el Torrelavega. Lo de Juan es una prueba, pero creo que Ian Barrufet, que seguramente va a ir a Alemania, también será así. Vamos a ver cómo les va y después se analizará”, indicó el exjugador azulgrana.

“Oriol (Zarzuela) se va a Logroño libre, lo mismo que Bruno Reguart (al Stuttgart, donde coincidirá con un Dani Fernández que interesa para 2025 en el extremo izquierdo). Ha acabado el contrato y ya está”, concluyó respecto al central.