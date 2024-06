Una lesión de espalda 'aparta' a James Nnaji de la NBA

El Barça de basket vive horas y días de intensidad en los despachos llevando a cabo y ejecutando la planificación de la próxima temporada. Tras caer eliminados a manos del Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa, y confirmarse la temporada en blanco, Juan Carlos Navarro ya advirtió que se avecinan cambios de cara al próximo curso.

Unos movimientos no catalogados como "revolución" por el propio General Manager de la sección, pero que van a afectar tanto al staff técnico como a la plantilla. La etapa de Roger Grimau al frente del equipo se cierra tras una única campaña sin títulos y sin conseguir los objetivos planificados. Xavi Pascual y Jaka Lakovic son los mejores colocados para hacerse cargo del banquillo azulgrana, y la dirección deportiva está acabando de ultimar la decisión definitiva.

Las bajas confirmadas

En cuanto a jugadores, ya hay dos bajas confirmadas. Una era un secreto a voces, la de un Nikola Kalinic que regresará a Belgrado de la mano de Estrella Roja. El alero serbio cierra su etapa como jugador del Barça en dos campañas donde ha sumado una Liga Endesa, y con un último tramo de curso realmente decepcionante, en cuanto a juego y actitud, que le dejó sin entrar en la convocatoria para el tercer clásico de 'semis' ACB.

El emotivo adiós de Paulí

La otra, tal y como adelantó SPORT, es de la de un Oriol Paulí que también finaliza una etapa de dos años en el club azulgrana con poco protagonismo, y con una despedida cargada de sentimiento culé, que deja claro que el Barça perderá a uno de los jugadores más implicado y que más siente los colores. "Voy a seguir siendo del Barça toda mi vida. Lo he disfrutado, he vivido un sueño", admitió a SPORT en el vestuario tras la derrota ante el Madrid.

Marc del Río

Incógnita Ricky

Tanto Kalinic como Paulí acaban contrato este 30 de junio, misma situación que un Ricky Rubio cuyo futuro es una incógnita, y en el que no se puede descartar ningún escenario. "No tengo ni idea. No quiero decidirlo en caliente, estaré unas semanas con la cabeza fría para poder valorar todo. No ha sido fácil. Estos meses me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas. Entrar en mitad de temporada no es fácil, mi forma de ser, más callado y no sentirme al 100%. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno", confesó tras el último partido de la temporada.

Los casos por resolver

Quedan resolver otros casos, como el de Oscar Da Silva, con contrato hasta 2025, pero con una oferta interesante del Bayern de Pablo Laso, y el de Rokas Jokubaitis, con un año adicional también, pero que no contó con segundos en el segundo y tercer clásico de 'semis'.

Los números de Nnaji

Y también hay que estar atentos a la 'carpeta' de James Nnaji. El pívot nigeriano tiene contrato hasta 2027 con el Barça, pero es evidente que su carrera ha sufrido un estancamiento en este curso 23/24: en Liga Endesa ha disputado 26 partidos con una media de ocho minutos y 16 segundos, mientras que la campaña pasada disputó 35 encuentros en la liga doméstica. En Euroliga, ha calcado los 19 encuentros disputados en la 22/23, jugando poco más de cinco minutos y medio.

James Nnaji, en la pasada Copa del Rey de baloncesto / EFE

Posible salto a la NBA

Nnaji cumplirá 20 años en agosto, y estaba decidido a dar un giro a su carrera profesional en busca de más oportunidades. Así se lo deslizó su entorno más directo a Mundo Deportivo, afirmando que el nigeriano tenía en mente dar el salto a la NBA, de la mano de unos Charlos Hornets que tienen sus derechos. Nnaji fue seleccionado en la posición 31 del draft de 2023. Ahora bien, para poder ejecutar su salida y romper el contrato con el Barça, el jugador debería pagar una cláusula que oscila entre los 700.000 y los 800.000 euros según apuntan las mismas fuentes. Tras consultar con el club, en el Barça no consta esa voluntad de James Nnaji de marcharse a la NBA.

Minutos 'caros' en el juego interior

Otra opción que no sería descartable es la de una posible cesión. Jan Vesely y Willy Hernangómez seguirán en el Barça la próxima campaña, y si se produce la llegada de Trevion Williams, que puede actuar en el '4' y en el '5', los minutos en el juego interior azulgrana van a estar muy caros. A Nnaji no le faltarían pretendientes que le puedan garantizar un rol importante, y sobre todo, minutos, que es lo que necesita en el momento actual de su carrera. Pero queda claro que esta decisión sería consensuada con el próximo entrenador del equipo.

La opción NBA salta por los aires

Ahora bien, la opción de la salida de James Nnaji a la NBA la próxima campaña saltó por los aires en las últimas horas, ya que el club azulgrana informó que el pívot nigeriano se sometió a una operación para subsanar unos problemas de columna lumbar que ha sufrido durante esta temporada, y que el tiempo estimado de baja será de cuatro meses.

Por lo tanto, este periodo de ausencia no le permitiría al jugador esa hipotética incorporación a los Charlotte Hornets, y todo ese trabajo y entrenamientos previos al inicio de la temporada. Ahora toca confiar en que la recuperación de Nnaji vaya bien, y que el jugador pueda recuperar su mejor versión para volver a demostrar de lo que es capaz en una cancha de baloncesto.