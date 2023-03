Julio Alberto desvela el secreto de Xavi

El exjugador del Barça dijo que su gran éxito está "en la gestión del vestuario, estoy enamorado de él" "Yo tenía amigos en el Madrid y en los clásicos los mataba a patadas, son partidos de pasión", recordó

Julio Alberto Moreno presentó su fundación Relife destinada a la ayuda y prevención contra las adicciones. El ex jugador colabora con la Fundació del FC Barcelona y ahora activa un proyecto que es "su sueño" para "salvar vidas". Julio Alberto está centrado en su función social, aunque también comentó que "el fútbol es mi vida" y fue inevitable hablar del clásico del domingo.

Julio Alberto bromeó de inicio diciendo que “los vamos a reventar" y prosiguió convencido de que "vamos a ganar, si ganamos de uno en uno, podemos seguir, Xavi es un crack, me tiene enamorado”.

Del técnico del Barça destacó que “tiene algo que no tienen otros entrenadores. A la parte técnica, hay que añadir otra parte de gestión del vestuario, de gestión del uno contra uno. Allí hace una función muy buena, es muy psicólogo. Un técnico lleva a las victorias por cauces futbolísticos y por gestionar my bien un vestuario. Es muy inteligente y lo hace muy bien en un momento difícil”.

Como exlateral zurdo habló de la irrupción de Balde y señaló que "me gusta mucho, pero también me gusta Marcos y me gusta Alba. Xavi gestiona en cada partido quien debe jugar en esa posición. Marcos ahora actúa muho más al centro y de Balde diría que es un chaval con mucho futuro”.

De la tensión que puede vivirse en el clásico recordó que “tenía amgios del Madrid y en el clásico los mataba a patadas. Se viven con pasión, el campo se llena, la afición vibra y luego hay que jugar con cabeza, como nos ha pasado en las últimas ocasiones, tenemos mucho que ganar”.

Del 'caso Negreira' solo comentó que “es una pena todo lo que pasa, pero no quiero entrar en nada más. Vivo en la distancia, no es mi labor opinar de eso. El presidente lo hace maravillosamente bien y Xavi no te digo, soy fan número uno”.