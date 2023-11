Catalunya Ràdio: A Laporta no le gustó la alineación del Barça contra el Rayo

En el programa 'Tot Costa' explicaron que Laporta esperaba que el equipo saliera con todos los titulares ante el Rayo para dar un golpe encima de la mesa y también lo esperaba Deco Añadieron que la decisión de ver el domingo al filial de Rafa Márquez la tomó antes del partido contra los madrileños y no después

Joan Laporta viajó el pasado sábado a Vallecas tras tener el permiso médico para subirse a un avión y aunque regresó tranquilo, se llevó, según explicaron en Catalunya Ràdio, no le gustó el once titular que puso sobre el césped Xavi Hernández, pues esperaba que jugaron los mejores y más habituales con la intención, en palabras dichas durante el programa, de "dar un golpe encima de la mesa".

Y no solo no fue del gusto de Laporta el once que alineó Xavi sino que tampoco lo fue, explicó la peridista Laia Tudel en el programa 'Tot Costa' del director deportivo del FC Barcelona, Deco.

Ausencias significativas

Ambos esperaban un equipo muy titular y lo cierto es que Xavi salió sin Araujo, Raphinha -que habían jugado en Sudamérica con sus selecciones- y los también internacionales, en este caso, europeos, Joao Félix, Gündogan y Koundé.

Pese a ello, en el regreso se mostró el dirigente molesto con los penaltis no señalados -como explicó públicamente este mismo lunes. Y estuvo bastante relajado, hablando y fotografiándose con aficionados.

Xavi, serio, no habló con nadie en el regreso

En cambio, también se dijo en el mismo programa que el más enfadado, "y con diferencia" fue el técnico, Xavi Hernández, serio y sin hablar con nadie.

Pese a que a Laporta no le gustó el once titular de Vallecas, no fue el motivo por el que al día siguiente, el pasado domingo, se fue a ver al Barça Atlètic que dirige Rafa Márquez, lo que dio paso a todas las suposiciones.

En 'Tot Costa' aseguraron que la decisión la tomó Laporta antes del empate contra el Rayo Vallecano, aprovechando que cuando tiene fiesta se escapa a S'Agaró, localidad cercana a Palamós, donde jugó, y ganó 0-2, el filial azulgrana al Cornellà.