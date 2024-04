Carles Martínez: "Es un orgullo ver a jugadores que he entrenado a este nivel"

Final de la Supercopa frente al PSG, dieciseisavos de Europa League jugando de tú a tú ante todo un Benfica. En una posición cómoda en la Ligue 1 después de sumar seis victorias de 10 partidos en la segunda vuelta. La primera experiencia de Carles Martínez como técnico principal en el fútbol europeo está carburando. Formado en el fútbol base de Granollers, Espanyol y en La Masia, el entrenador catalán es la cara visible del proyecto del club galo. Con miras al futuro y con una apuesta muy clara por un método concreto.

Carles Martínez atiende a SPORT desde la capital del Alto Garona. Para analizar cómo marcha la temporada, la transición de ayudante a entrenador principal. Para hablar de la eliminatoria entre PSG (al que conoce bastante bien) y Barça de Champions. Y sobre la cantera azulgrana. La irrupción de Lamine Yamal y Cubarsí y el hecho de que estén asentadas en primer plantilla piezas a las que ayudó a moldear como Fermín, Gavi o Balde.

¿Cómo surge esa opción de convertirte en primer entrenador del Toulouse el pasado verano?

Fue todo bastante rápido el verano pasado. Yo llegué al Toulouse para trabajar en el departmaneto de metodología y hacer de asistente de Montanier. Me sentía muy valorado, mi posición estaba bien vista en el club. Relación muy buena con staff, presi, jugadores. No tenía ningún 'input' de que pudiera ser el técnico esta temporada. Pero la vida es así, Philippe y el club no se pusieron de acuerdo, salió y rápidamente me lo propusieron. Trabajamos mucho en equipo, todo funciona en equipo. Lógicamente, mi rol es muy importante pero hay personas en todos los estamentos del club vitales en su función. Es una temporada muy ilusionante, hemos jugado en Europa, en Liga hemos vivido momentos más complicados, lidiando con tres competiciones. Pero desde enero estamos más tranquilos y la verdad es que estamos bien en esta segunda vuelta, hemos sumado seis victorias en 10 partidos.

¿En qué se basa el proyecto?

Toulouse es un club con las ideas muy claras. A mi informan de cualquier jugador que se pueda incorporar, doy mi opinión. Pero realmente está todo muy bien estructurado, está muy claro el perfil de jugador que queremos para implementar nuestra idea y proyecto. Estoy aquí porque el club considera que es un estilo que a mí me gusta, que consideramos que puede ayudar a ganar partidos, en mejorar año a año. Es un proyecto casi de cero (un equipo bastante nuevo esta temporada). Ya era encargado del departamento de metodología y ahora pues aún más relevancia tiene mi figura en ese sentido...

Carles Martínez, durante la eliminatoria contra el Benfica / EFE

¿Cómo vas a parar a Toulouse en 2022?

Hice una formación en Francia años atrás de juego de posición y ahí me conocieron y les gustó. Se pusieron en contacto conmigo para hablar, fuimos compartiendo aspectos. Y desde el primer día tenemos este foco en la forma de jugar, de entender los espacios, la manera de pensar. Generar un estilo de juego, vaya. Lo que hace que un club pueda crecer.

Una metodología que abarca no solo la primera plantilla, imagino...

Este año están jugando mucho dos chicos de la generación 2005. Hace unos años desde el club ya se entendió la importancia de la base, mejoraron la academia. El departamento de metodología, lógicamente, abarca desde el primer equipo a las categorías inferiores. El club tiene muy claro el tipo de jugador que necesita en cada posición, el perfil de cualidades que nos puede ir bien. Con un programa hipercompleto pues se hace un filtraje de los jugadores, se analizan todos los detalles, características. Y se definen los mejores perfiles.

Cuántas emociones esta temporada: Europa League, final de Supercopa...

Me siento valorado y respetado. Esta temporada hemos vivido una experiencia en Europa que, a priori, no estaba a nivel de proyecto ‘pautada’ para este año. Nos ha tocado aprender, competir, equivocarnos lo menos posible con los jugadores que teníamos, con el proyecto. Hemos hecho una muy buena Europa League, segundos por detrás del Liverpool, luego una gran eliminatoria ante el Benfica que se decidió por detalles. En la Liga hemos podido acusar el jugar varias competiciones para encontrar la regularidad. Pero ahora va todo bien y nunca me he sentido criticado ni juzgado, al contrario.

"Siempre me ha gustado dominar, ser protagonista; en el Barça aprendí muchos conceptos"

¿Cómo de importante fue el paso por el Barça para 'forjar' tu estilo?

Siempre me ha gustado intentar dominar, ser protagonista. Ya lo hacía en Granollers, en el Espanyol. En el Barça aprendí muchos conceptos, como a ordenar la mente, ir a diferentes espacios, apoyos, segunda acción, microdetalles que me hicieron mejorar mucho. Y tengo claro que estoy donde estoy por mi paso en el Barça. A mí se me busca 'Carles Martínez' y hago una formación sobre el juego de posición porque vengo del Barça. Todo va un poco en relación, el aprendizaje que he tenido, las vivencias, al lado de quien aprendí, los jugadores. Eso me permitió curtirme, mejorar, hacer formaciones.

Y una 'medalla', sin lugar a dudas, es ver triunfar a jugadores que has entrenado...

Para mí es un orgullo ver a jugadores que he entrenado que están en el primer nivel. No solo en el Barça. Es una satisfacción cada vez que ves a un jugador que has entrenado llegar. Este año ha explotado más Fermín, por ejemplo. Me hace mucha ilusión por el trabajo detrás, no es fácil. Vivir fuera de casa de pequeños...han sufrido, han disfrutado.

En el caso de Fermín, le costó ser titular y tener relevancia en categorías inferiores, ¿no?

Es un claro ejemplo de que todo dependía de la parte condicional. Hacía muchos años que compañeros del Barça habían ido a ver a Fermín. Cuando era Infantil B lo fui a ver con el Betis y la decisión fue que a pesar de ser muy pequeño y de que le podía costar unos años pero con un talento enorme. Lo entrené en Infantil A y Cadete A. Quizás no jugaba tanto en los partidos importantes porque el físico era muy condicionante. Pero eso no quiere decir que no viéramos un gran talento. Y tenía la esperanza de que llegara a unos mínimos físicos para le permitieran competir en el TOP. Para mí, olé el Barça porque lo aguantó muchos años. Altimira, Roura, Sergi Milà tuvieron la paciencia de no darle la baja. Era cuestión de ver si hacía este 'click' físico.

¿Cómo visualizas la eliminatoria?

"Es una eliminatoria preciosa, muy igualada. Dos grandes equipos. El PSG ha crecido mucho con Luis Enrique, haciéndose cada vez más un equipo. Le he visto ganar partidos en los que ha estado bien y otros en los que no tanto. Es difícil de batir. El otro día ganó al Marsella con 10 desde la primera parte. Seguramente es un poquito más favorito el PSG por lo que tiene delante. El Barça llega en buen momento, está compitiendo bien. Tiene buena defensa para controlar ciertos jugadores. Mbappé, Dembélé y Barcola son grandes futbolistas. El PSG es bueno corriendo, con el balón, pero es verdad que intenta hacer una contrapresión muy fuerte, apretar arriba y si el Barça es capaz de ganarles estas espaldas a veces sufren; su línea defensiva es muy buena, pero es un punto que se puede intentar atacar...".

¿Por dónde crees que pasarán las claves?

"Será una eliminatoria en la que veremos quién es más capaz de ser él mismo. Ambos deben intentar ser ellos mismos, pero al mismo tiempo ser prácticos. Creo que podemos ver goles en esta eliminatoria. Porque los dos son buenos en ataque pero pueden tener puntos débiles defensivos".

Parece que el Barça ha ganado consistencia las últimas semanas. Es capaz de aguantar a nivel físico y de concentración/presión hasta el tramo final.

"Cada detalle es importante. Son 180’ por lo menos y debes estar concentrado en todos ellos. Al Barça le costó al principio, pero hay que ser justos y han tenido muchos problemas de lesiones, a nivel de jugadores muy importantes que no han estado durante mucho tiempo. Y constantemente se han tenido que ir adaptando. No recuerdo que Xavi haya podido mantener una estabilidad en cuanto a repetir onces. Por ejemplo, no estarán Gavi o Balde, dos jugadores claves".

Fermín celebra su gol en el Metropolitano / EFE

¿Tienes alguna debilidad en la actual plantilla del Barça?

"Me gusta mucho Gavi, el atrevimiento de Fermín. No porque los haya entrenado. Pero lógicamente destacaría que jugadores cada vez más jóvenes como Cubarsí o Lamine Yamal…es que están mostrando una capacidad de adaptarse enorme. No hay un jugador de la base que cuando se le ha dado la oportunidad haya hecho un mal partido".

Qué importante es el contexto para que haya irrupciones así de inesperadas como las de Lamine y Cubarsí...

"Cuando hay temporadas con muchas lesiones, que se alinean muchos problemas, el 'mal menor' es dar la oportunidad a los chicos de casa. Siempre que han podido llegar chicos de La Masia es por estos momentos, sea por economía o por lesiones. Pero es cuando aparecen y pueden demostrar el nivel que tienen. Y el entrenador, claro. Tener el valor. Cada vez llegan más preparados porque hoy en día un jugador que está en academia de grandes clubs se trabaja más en clave concentración, exigencia. Es una progresión menos agresiva que hace 10 años".

Hay riesgos que hay que correr, claro. Con estos saltos tan potentes, digo.

"Yo también estoy jugando con chicos muy jóvenes. Tienes que valorar las cosas positivas y negativas que tiene. Por ganas, por actitud, por querer, por atrevimiento. Por eso no será. Tienes que aceptar que habrá errores. Un veterano comete algún error. Un chico que acaba de subir de categorías inferiores seguramente cometerá más. Se tiene que entender en clave de club, de afición, de técnicos. Pero a cambio, ¿cuántas buenas te dará?. A largo plazo el beneficio es muy grande".

"Mbappé puede parecer que va andando y arranca de golpe y ya está en zona de peligro..."

¿Cómo minimizar a Mbappé teniendo en cuenta que hay cosas que no podrás controlar?

"Es un jugador muy difícil de controlar. No necesita tocar mucho el balón ni ser muy protagonista para marcar uno, dos, tres goles en un partido. No es una cuestión de evitar que reciba. Tiene la capacidad de jugar casi andando y luego hacer un cambio de ritmo en el sitio adecuado y momento adecuado y te aparece en la zona peligrosa. Por supuesto, son importantes las vigilancias, tenerlo controlado, pero luego es que parece no estar y de golpe ya está ahí. Requiere un grado de concentración altísimo".

¿Será demasiado para Cubarsí con todo lo que ha vivido este tiempo ahora ponerle a Kylian enfrente, mucha presión?

"Solo pediría (no soy nadie para pedir nada) que si lo hace bien y lo seca, que todos estén contentos. Y si por lo que sea no puede o no le sale una buena actuación, que no pasemos de blanco a negro por un partido o eliminatoria. Pau está demostrando un gran nivel, que es un gran central. Cuando no esté tan bien es cuando realmente habrá que estar más encima y con él para que el Barça pueda disfrutarlo muchos años. Dicho esto, en el duelo contra Mbappé veremos, pero sí que pienso que Pau podría ser clave para romper líneas de presión del PSG. Y eso puede ser un factor diferencial de la eliminatoria".