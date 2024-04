La revolución rusa de Franc Artiga, un referente de La Masia

Jimki es una de las localidades que rodean Moscú, famosa a nivel deportivo por su equipo de baloncesto que dirigió Sergio Scariolo y en el que jugaron Jorge Garbajosa, Raúl López y Carlos Cabezas. Con unos 250.000 habitantes, también tiene un equipo de fútbol, el Khimki, que llegó a ser subcampeón de Copa en 2005 (perdió ante el CSKA) y que ahora lidera la segunda categoría con 42 puntos.

Sin embargo, esta temporada ha emergido otro equipo de Jimki, el Rodina ('Patria' en ruso) a las órdenes de Franc Artiga, un emblema de La Masia del FC Barcelona.

Artiga es un entrenador de 47 años que sumó 11 años en La Masia como entrenador de los dos cadetes y juveniles del Barça. Por sus manos pasaron jugadores como Gavi, Balde, Fermín, Dani Olmo, Ansu, Eric o Ilaix, entre muchos otros.

En el 2021 aceptó la oferta para dirigir las selecciones inferiores de Emiratos Árabes y después se unió al United Football, club que pertenece al grupo LF. Los responsables de este grupo le ofrecieron, a continuación, hacerse cargo del filial del Rodina. Entonces empezó una aventura que está siendo muy fructífera.

Artiga: "Después de dos ascensos, lucharemos por un tercero"

SPORT se ha puesto en contacto con el técnico de Cambrils que nos ha detallado las claves del éxito de su propuesta. Artiga explica la evolución de su trayectoria en Rusia: "Mis inicios en el Rodina fueron con el segundo equipo y pudimos lograr dos ascensos consecutivos, pasamos de la quinta a la tercera división. Entonces pasamos al primer equipo que está en la segunda máxima categoría de Rusia y entonces estábamos dos puntos por encima del descenso y a 12 del ascenso y ahora hemos logrado estar a dos puntos del líder, quedan 10 partidos. Yo pensaba que no nos daría tiempo a llegar arriba y ahora hay que mantenerse allí y nos quedan 10 partidos".

El entrenador del Rodina y extécnico del Barça Franc Artiga / Rodina Moscow

El Rodina ha ganado siete de los últimos ocho partidos, algo que Artiga valora especialmente: "adaptarse a un fútbol tan diferente como el ruso no era fácil, son condiciones climáticas diferentes que afectan a los terrenos de juego pero estoy muy satisfecho de como estamos mejorando. El ascenso será difícil porque somos seis equipos luchando por este objetivo, los dos primeros suben directo y hay dos plazas de playoff y si ya logramos dos ascensos con el filial ahora veremos si es posible lograr un tercero".

"Nuestro juego nos hace ser un equipo reconocible"

El ex entrenador de Gavi, Balde o Fermín en el Barça explica como está aplicando sus ideas en Rusia: "Yo siempre digo que el modelo Barça solo se puede aplicar 100% en el propio Barça porque hay una historia detrás y una Masia con jugadores que cuando suben al primer equipo facilita que eso sea posible, pero mis once años allí me llevan a una manera de pensar. Siempre intento aplicar estas ideas donde voy a pesar de que el contexto es diferente".

Artiga se va del Barça / FCB

Artiga es un entrenador convencido de sus ideas pero consciente de que también debe adaptarse a las circunstancias: "En Rusia el futbolista es más pragmático y robotizado y les cuesta tomar decisiones propias en el campo pero hemos conseguido ser un activo proactivo. Somos el equipo que más posesión del balón tiene. Intento aplicar la metodología Barça en los entrenamientos con juegos de posición y rondos y para ello también me ayudan mucho los jugadores jóvenes que conozco delfiliall y que tienen menos prejuicios y más disponibilidad para aprender nuevas ideas. La gente ya identifica al Rodina con una manera de jugar muy concreta con un entrenador formado en La Masia. Hoy te puedo explicar que he tenido una reunión en la que me han hecho saber que están orgullosos de la identidad de juego del equipo".

Rodina, un proyecto joven

La revolución de Artiga tiene especialmente mérito porque está aplicando sus métodos en un conjunto prácticamente sin historia. Nacido como 'Akademia Rodina' a partir de la 'Shkola Miacha' ('Escuela balón'), el actual 'Rodina' se creó en 2015, al año siguiente debutó como equipo senior en la Liga Amateur de Rusia y en 2019 disputó la Segunda Liga (tercera categoría tras la Premier y la Primera División).

En la temporada 2020-21 logró el ascenso a la segunda categoría y acabó quinto, disputando unos históricos play-off de ascenso al no obtener la licencia el tercero, el Alania de Vladikavkaz (campeón de Rusia en 1995 con Valeri Gazzaev). Estuvo a punto de culminar una proeza, ya que perdió la ida con el Nizhny Novgorod por 0-3 y ganó la vuelta por 0-2 a orillas del Volga.

Con unos 250.000 habitantes, Jimki acoge al líder de Primera y al quinto, un Rodina que juega el el Spartakovets, un estadio con capacidad para 5.000 espectadores, al noreste de Moscú entre los gigantescos parques Husky e Izmailovo. Sin embargo, también actúa como local en el Sapsan Arena (10.000), en Cherkisovo junto al RZD Arena del Lokomotiv. Allí logró su última victoria (3-0 ante el Volgar Astrakhan).

Franc Artiga sueña con llevar a este club joven pero ambicioso a competir en la Premier Liga de Rusia con gigantes históricos como el CSKA, Spartak, Zenit, Lokomotiv o Dinamo. El técnico de Cambrils tiene conocimientos y carácter para lograrlo. La Masia no solo es la mejor academia de futbolistas, también es una cantera de grandes entrenadores que cuando vuelan lejos de Barcelona intentan aplicar la fórmula Barça para triunfar a base de resultados y un fútbol muy reconocible.