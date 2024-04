Carles Martínez: "Cubarsí puede ser clave para romper las líneas del PSG"

Aterrizó en Toulouse en diciembre de 2022 como ayudante de Philippe Montanier. En su primer curso, de la mano con Philippe Montanier, ganó la Copa de Francia. Y el verano de 2023 pasó a comandar el banquillo del club occitano.

Como primer entrenador, Carles Martínez ha logrado plantar a este modesto del fútbol francés en los dieciseisavos de la Europa League (cayó con todos los honores y batallando mucho a todo un Benfica). En Ligue 1, se encuentra en una posición relativamente cómoda. Seis puntos por encima del descenso, con grandes partidos ante rivales de entidad como el Mónaco (1-2), jugando una final de la Supercopa de Francia frente al PSG.

La vida del técnico de Granollers ha vivido un 'sismo' y es una oportunidad que no piensa desaprovechar. Con su sello propio, con influencias de todo lo que se impregnó en el Barça y en su formación con Granollers y Espanyol. En SPORT charlamos con Carles para analizar esa eliminatoria de Champions con el PSG, al que conoce bien. Sobre la nueva hornada de jóvenes que se han asentado en el primer equipo con Xavi.

Carles Martínez, durante la eliminatoria contra el Benfica / EFE

¿Cómo visualizas la eliminatoria?

"Es una eliminatoria preciosa, muy igualada. Dos grandes equipos. El PSG ha crecido mucho con Luis Enrique, haciéndose cada vez más un equipo. Le he visto ganar partidos en los que ha estado bien y otros en los que no tanto. Es difícil de batir. El otro día ganó al Marsella con 10 desde la primera parte. Seguramente es un poquito más favorito el PSG por lo que tiene delante. El Barça llega en buen momento, está compitiendo bien. Tiene buena defensa para controlar ciertos jugadores. Mbappé, Dembélé y Barcola son grandes futbolistas. El PSG es bueno corriendo, con el balón, pero es verdad que intenta hacer una contrapresión muy fuerte, apretar arriba y si el Barça es capaz de ganarles estas espaldas a veces sufren; su línea defensiva es muy buena, pero es un punto que se puede intentar atacar...".

¿Por dónde crees que pasarán las claves?

"Será una eliminatoria en la que veremos quién es más capaz de ser él mismo. Ambos deben intentar ser ellos mismos, pero al mismo tiempo ser prácticos. Creo que podemos ver goles en esta eliminatoria. Porque los dos son buenos en ataque pero pueden tener puntos débiles defensivos".

"Veremos quién es más capaz de ser él mismo"

Parece que el Barça ha ganado consistencia las últimas semanas. Es capaz de aguantar a nivel físico y de concentración/presión hasta el tramo final.

"Cada detalle es importante. Son 180’ por lo menos y debes estar concentrado en todos ellos. Al Barça le costó al principio, pero hay que ser justos y han tenido muchos problemas de lesiones, a nivel de jugadores muy importantes que no han estado durante mucho tiempo. Y constantemente se han tenido que ir adaptando. No recuerdo que Xavi haya podido mantener una estabilidad en cuanto a repetir onces. Por ejemplo, no estarán Gavi o Balde, dos jugadores claves".

¿Tienes alguna debilidad en la actual plantilla del Barça?

"Me gusta mucho Gavi, el atrevimiento de Fermín. No porque los haya entrenado. Pero lógicamente destacaría que jugadores cada vez más jóvenes como Cubarsí o Lamine Yamal…es que están mostrando una capacidad de adaptarse enorme. No hay un jugador de la base que cuando se le ha dado la oportunidad haya hecho un mal partido".

Qué importante es el contexto para que haya irrupciones así de inesperadas como las de Lamine y Cubarsí...

"Cuando hay temporadas con muchas lesiones, que se alinean muchos problemas, el 'mal menor' es dar la oportunidad a los chicos de casa. Siempre que han podido llegar chicos de La Masia es por estos momentos, sea por economía o por lesiones. Pero es cuando aparecen y pueden demostrar el nivel que tienen. Y el entrenador, claro. Tener el valor. Cada vez llegan más preparados porque hoy en día un jugador que está en academia de grandes clubs se trabaja más en clave concentración, exigencia. Es una progresión menos agresiva que hace 10 años".

"Siempre que han llegado chicos de La Masia ha sido por lesiones, por economía; lo más positivo dentro de lo negativo"

Hay riesgos que hay que correr, claro. Con estos saltos tan potentes, digo.

"Yo también estoy jugando con chicos muy jóvenes. Tienes que valorar las cosas positivas y negativas que tiene. Por ganas, por actitud, por querer, por atrevimiento. Por eso no será. Tienes que aceptar que habrá errores. Un veterano comete algún error. Un chico que acaba de subir de categorías inferiores seguramente cometerá más. Se tiene que entender en clave de club, de afición, de técnicos. Pero a cambio, ¿cuántas buenas te dará?. A largo plazo el beneficio es muy grande".

¿Cómo minimizar a Mbappé teniendo en cuenta que hay cosas que no podrás controlar?

"Es un jugador muy difícil de controlar. No necesita tocar mucho el balón ni ser muy protagonista para marcar uno, dos, tres goles en un partido. No es una cuestión de evitar que reciba. Tiene la capacidad de jugar casi andando y luego hacer un cambio de ritmo en el sitio adecuado y momento adecuado y te aparece en la zona peligrosa. Por supuesto, son importantes las vigilancias, tenerlo controlado, pero luego es que parece no estar y de golpe ya está ahí. Requiere un grado de concentración altísimo".

Lamine Yamal y Pau Cubarsí con el FC Barcelona / EFE

¿Será demasiado para Cubarsí con todo lo que ha vivido este tiempo ahora ponerle a Kylian enfrente, mucha presión?

"Solo pediría (no soy nadie para pedir nada) que si lo hace bien y lo seca, que todos estén contentos. Y si por lo que sea no puede o no le sale una buena actuación, que no pasemos de blanco a negro por un partido o eliminatoria. Pau está demostrando un gran nivel, que es un gran central. Cuando no esté tan bien es cuando realmente habrá que estar más encima y con él para que el Barça pueda disfrutarlo muchos años. Dicho esto, en el duelo contra Mbappé veremos, pero sí que pienso que Pau podría ser clave para romper líneas de presión del PSG. Y eso puede ser un factor diferencial de la eliminatoria".