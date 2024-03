El halago de Pimienta a Lamine y Cubarsí

Francesc Xavier Garcia Pimienta ha rozado el campanazo esta noche con la UD Las Palmas. El combinado canario ha puesto contra las cuerdas al FC Barcelona, pero ha acabado cayendo por la mínima en un encuentro disputado en el Estadi Olímpic Lluís Compays, correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.

"Sabíamos que iba a ser difícil, hemos tenido alguna acción al inicio del partido, pero en el minuto 24 cambia el partido completamente. Me quito el sombrero ante estos jugadores, se han puesto el mono de trabajo, han puesto nerviosos al Barça. Hemos estado cerca de conseguir algo positivo, hemos competido de la manera en que no estamos acostumbrados: sin tener el balón y con un jugador menos", arrancaba el técnico su valoración en la rueda posterior al partido.

Pimienta estuvo durante dos décadas como entrenador de las categorías inferiores del Barça, hasta el verano de 2021, cuando fue despedido por Joan Laporta y relevado por Sergi Barjuan en el banquillo del filial culé. Cuando le obligaron a a abandonar la capital catalana, tal y como él ha matizado, Lamine Yamal y Pau Cubarsí estaban en el Infantil del club culé. Ahora son dos fijos en el primer equipo. Esto es lo que ha dicho sobre ambos futbolistas y la cantera azulgrana:

"Si juegas en el primer equipo, tengas la edad que tengas, es porque sirves. Parecía que llevasen diez temporadas jugando en el primer equipo. La cantera del Barça, muy parecida a la de Las Palmas. Es para estar contentos porque esto no para nunca, tienen un futuro increíble".

Preguntado también por cómo se ha sentido regresando a la que ha sido siempre su casa y su ciudad, el entrenador ha querido remarcar el buen papel de su equipo: "Me he sentido bien, he estado muchas temporadas aquí. Teníamos muchas ganas de hacer un partido muy competitivo, como el que hicimos en la primera vuelta. El Barça hoy no ha sido mejor porque hemos estado muy bien, nos ha tocado defender. Hemos estado cerca de sacar algo positivo. Han tenido pocas ocasiones, a pesar de tener la ventaja de jugar con un futbolista más. Hemos sido capaces de competir de tú a tú contra un equipazo como es el Barça, la imagen del equipo ha sido muy buena".