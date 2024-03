El futuro de Cancelo en el Barça se complica

El futuro de Joao Cancelo en el Barça no está nada claro. El agente del jugador, Jorge Mendes, dejó clara la predisposición del futbolista a continuar en el club blaugrana en la reunión que mantuvo con Joan Laporta el pasado martes pero avanzó que la operación iba a ser complicada. El Barça, por motivos económicos, apuesta por un nuevo préstamo pero el Manchester City, propietario del jugador, no se plantea otro escenario que no sea un traspaso definitivo este verano por lo que se deberán buscar fórmulas imaginativas para que pueda continuar. No va a ser una negociación sencilla.

El City ya apuró mucho el pasado verano para intentar vender a Cancelo y no accedió a su cesión al Barça hasta los últimos días de mercado. La operación fue posible por la determinación del jugador en venir a Barcelona rechazando otras propuestas, pero este verano no será tan sencillo. Cancelo tiene contrato con el City hasta el 2027 y no tiene prisa alguna en sacárselo de encima. No cuentan con el futbolista, pero sí tienen claro que esta vez solo saldrá a través de una venta hacia el mejor postor y así se lo han dejado claro a su entorno.

El club inglés tasa a Cancelo en unos 40 millones de euros, una vez se ha revalorizado en el Barça. Y va a tener ofertas. Hay clubs de la Premier League interesados y equipos de Arabia Saudí dispuestos a apostar por el jugador, por lo que no quiere rebajas. Esa cifra para el Barça es inasumible y, ni siquiera, desea acercarse. La idea del club blaugrana es no invertir por un lateral derecho este verano para apostarlo todo a un pivote y un extremo zurdo, por lo que la postura del jugador será crucial para ganar esta guerra.

En el City no cuentan con Cancelo porque Pep Guardiola no le quiere en su plantilla, por lo que tienen un problema, pero desean recuperar el dinero invertido en él. La clave de todo el asunto es si Jorge Mendes podrá convencer al club inglés con una fórmula híbrida de una cesión con opción de compra condicionada. Es lo máximo a lo que puede aspirar el Barça. El futbolista tiene claro que desea quedarse, pero habrá que ver cómo reacciona si recibe una propuesta económica muy importante de algún otro club. Lo que tiene claro el Barça es que su continuidad será muchísimo más complicada que la de Joao Félix.