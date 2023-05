Busquets: "Es normal que no haya sido un jugador mediático"

Sergio Busquets, capitán del FC Barcelona, valoró su etapa en el club en una entrevista a los medios del club "En el vestuario me hicieron dudar pidiendo que siguiera otro año, pero vi que era el momento", señaló el centrocmapista

Sergio Busquets está viviendo una semana especial. Su última como jugador del FC Barcelona. Este miércoles hará un acto íntimo de despedida, pero antes realizó una entrevista a Barça TV, donde habló de su trayectoria.

Busquets vio como el pasado domingo ante el Mallorca el público coreaba su nombro, algo poco habitual, pero que el jugador entiende: "No he sido muy mediático, mi trabajo era otro. Es normal que los jugadores de referencia sean los que hacen goles, asistencias... es más vistoso para la afición, aunque el público siempre me han respetado".

Sergio destacó la valoración de los culés mirando hacia atrás: "Ven que se va alguien de la casa, con una trayectoria y que lo ha dado todo. No me he marchado con un triplete, como Xavi,, pero ganar la Liga y Copa, como capitán, me llena. Me voy lleno con el reconocimiento general y la satisfacción de haber ayudado a todo el mundo. He pensado en todo el mundo antes que en mí. Satisfecho, contento, lleno y privilegiado".

Aplauso emotivo

En su último partido en el Spotify Camp Nou admitió que "fue emotivo, aunque también tuve mucha tranquilidad por satisfacción de hacer todo lo posible por mi club. Marcharme siendo importante es algo importante. Fue un momento bonito para recordar".

Busquets quiso dar "las gracias a los compañeros, el aplauso de todo el estadio fue muy emotivo. Ver la familia en la grada, todo el mundo en pie, los rivales... Son muchos años en el club, muchas cosas vividas, títulos, el día a día, momentos más difíciles. Todo ha sido una trayectoria, un viaje maravilloso, me quedo con esto".

Relevo con Sergi Roberto

El momento de dar el relevo de la capitanía a Sergi Roberto admitió que "vi que tenía el brazalete cuando me marchaba, lo busqué y se lo di. Estábamos juntos en el campo. Es una foto muy chula para el año que viene. Qué mejor capitán que alguien que quiere el club y ha vivido grandes experiencias".

De la temporada expuso "dos momentos difíciles, la eliminación en la Champions y la derrota en el Bernabéu en la Liga. En la Champions tuvimos mala suerte con el grupo, las lesiones y algunas decisiones que nos perjudicaron".

En cuanto a la Liga, el capitán indicó que "perder en Madrid fue un punto de inflexión, hablamos, de lo que podíamos hacer mejor y nos dijimos las cosas a la cara. Después del Mundial cambió todo. Ganamos la Supercopa con superioridad. Todo fue bastante rodado, recuperamos jugadores, aunque algunos cayeron y fuimos muy fuertes como equipo".

Su balance fue de "una buena temporada, con títulos, una Liga excepcional. Para la gente joven, ganar títulos y al Madrid en una final será una experiencia para el futuro e irá muy bien".

Primero paso, la Roja

Su 'timing' de despedida estaba marcado: "Quería esperar hasta el Mundial, tenía claro que era el último y cerrar la carpeta de la selección. Centrarme en el Barça y decidir. En enero vi pros y contras. Hablé con mi mujer y no ha sido fácil. Es el club de mi corazón, llevo aquí desde los 15 años, no me he movido".

Durante este tiempo "venía a entrenar, con los compañeros y el staff diciéndome que debía renovar, como mínimo un año más. Te hacen dudar. Al final ves cosas, piensas diferente y llega un momento que dices, llevo 15 años, soy un privilegiado, estoy en el mejor club del mundo. Hasta aquí"

Busquets recordó que "llevaba tres años sin ganar, siendo importante, como capitán, con experiencia y he tratado de ser empático, con un buen funcionamiento del equipo. Me gustaría una experiencia nueva, con la familia. Lo uní todo y tomé esta decisión, que es el mejor".