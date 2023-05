Gavi puede ser el único jugador del Barça en la lista de De la Fuente para la Nations League

Con Balde lesionado y Pedri entre algodones, es una incógnita qué decidirá De la Fuente que da la lista el viernes 2 de junio Hay que remontarse a noviembre de 2019 para encontrar una lista de la Selección con un único futbolista azulgrana

Luis De la Fuente dará a conocer este viernes 2 de junio la lista de convocados de España de cara a la Final Four de la Nations League y está en el aire la duda sobre cuántos jugadores del Barça estarán entre los 23 elegidos.

Tras el anuncio de Sergio Busquets de que se retiraba de la 'Roja', tras el Mundial de Qatar 2022, las circunstancias en forma de lesiones y los momentos de forma han provocado que en estos momentos únicamente un azulgrana apunte con claridad a la convocatoria con destino a los Países Bajos: el centrocampista Gavi es uno de los fijos de De la Fuente.También lo son Pedri y Balde, pero Alejandro cayó gravemente lesionado en el partido frente al Real Mallorca tras una dura entrada de Amath; y en el caso del canario, el Barça espera que la Federación lo dispense debido a los problemas físicos que arrastra y por los que no ha jugado en la recta final de la Liga.

Las opciones de Ansu Fati y Ferran Torres

A partir de aquí, hay varios internacionales que, en principio, no han entrado en los últimos planes de Luis De la Fuente pero tienen sus opciones. Por ejemplo, el seleccionador conoce bien a Ansu Fati y Ferran Torres desde su etapa en la sub 21, y los elogió en sus últimas comparecencias ante la prensa, pero no los incluyó en aquella lista. Lo mismo sucede con Eric García, quien incluso podría estar un escalón más abajo debido a que ha tenido poco minutos de juego en el Barça los últimos meses.

Ferran Torres ha perdido protagonismo esta temporada | EFE

Todavía restarían otros dos nombres. Marcos Alonso no está acudiendo a la selección y ya quedó fuera de la lista del Mundial de Qatar. Y Jordi Alba, al no haber anunciado oficialmente su retirada de la Selección, sigue siendo seleccionable para De la Fuente.

El último antecedente, en 2019

Para encontrar la última lista de la selección española en la que únicamente entró un jugador del Barça hay que remontarse a noviembre de 2019, cuando el entonces seleccionador Robert Moreno incluyó a Sergio Busquets para los encuentros frente a Malta y Rumanía.

Ansu Fati, en el día de su debut con España en 2020 frente a Alemania | EFE

A continuación llegó el parón motivado por la pandemia y la siguiente lista ya la confeccionó Luis Enrique Martínez, de regreso al cargo, en septiembre de 2020. En esa nueva convocatoria Lucho llamó a Busquets y a Ansu Fati.

El técnico asturiano convocó regularmente a estos dos internacionales y en marzo de 2021 se sumó también Pedri como habitual y se produjo el regreso de Jordi Alba que se convirtió de nuevo en un fijo. En la Euro 2021 Busquets, Jordi Alba y Pedri se mantuvieron entre los elegidos mientras que Ansu, lesionado, causó baja. Eric Garcia ya era un habitual, aunque todavía como jugador del Manchester City por aquel entonces